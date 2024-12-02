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Шольц розповів, що отримає Україна в новому пакеті військової допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шольц розповів, що отримає Україна в новому пакеті військової допомоги
Шольц оголосив про поставку зброї Україні на суму 650 млн євро
скріншот з відео

Німеччина є другим найбільшим партнером України за обсягом наданої допомоги

Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T. А й гвинтокрили Sea King та інше озброєння. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати», – каже він.

Як зазначив Шольц, Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

За словами канцлера, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття Шольц оголосив про подальші поставки зброї.

Раніше стало відомо, що до нового пакета допомоги від Німеччини увійдуть системи протиповітряної оборони Iris-T, десять основних бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин та 6 тис. некерованих і 500 керованих ракет.

Як повідомлялося, парламент Норвегії підтримав збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд) у 2025 році.

До слова, адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги для України на суму $725 млн.

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Теги: Німеччина зброя Олаф Шольц військова допомога

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