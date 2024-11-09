Відомо, що дівчина була 2000 року народження

Поліція з'ясовує деталі інциденту

У Києві дівчина повісилась на знаку метро «Осокорки». Про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів. Пізніше інформацію підтвердила Поліція Києва, повідомляє «РБК-Україна».

Правоохоронці виявили тіло дівчини зранку 9 листопада. Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті.

Відомо, що дівчина була 2000 року народження.

Поліція з'ясовує деталі інциденту.

Telegram-канал «Киев Сейчас» із посиланням на власні джерела пише, що 24-річна дівчина нібито посварилась зі своїм хлопцем. Вона записала для нього прощальне аудіо, зняла ремінь із сумки та повісилась.

Нагадаємо, у середу, 30 жовтня, у Києві на вулиці Паньківська виявили чоловіка без ознак життя у формі Glovo.

Раніше повідомлялося, що у столиці патрульні поліцейські врятували жінку від самогубства. Після прибуття на місце події патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука.