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У Києві дівчина повісилась на знаку метро

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві дівчина повісилась на знаку метро
Відомо, що дівчина була 2000 року народження
фото ілюстративне

Поліція з'ясовує деталі інциденту

 

У Києві дівчина повісилась на знаку метро «Осокорки». Про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів. Пізніше інформацію підтвердила Поліція Києва, повідомляє «РБК-Україна».

Правоохоронці виявили тіло дівчини зранку 9 листопада. Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті.

Відомо, що дівчина була 2000 року народження.

Поліція з'ясовує деталі інциденту.

Telegram-канал «Киев Сейчас» із посиланням на власні джерела пише, що 24-річна дівчина нібито посварилась зі своїм хлопцем. Вона записала для нього прощальне аудіо, зняла ремінь із сумки та повісилась.

Нагадаємо, у середу, 30 жовтня, у Києві на вулиці Паньківська виявили чоловіка без ознак життя у формі Glovo.

Раніше повідомлялося, що у столиці патрульні поліцейські врятували жінку від самогубства. Після прибуття на місце події патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука.

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Теги: метро Україна поліція Київ самогубство

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Кримінал

У Києві дівчина повісилась на знаку метро
У Києві дівчина повісилась на знаку метро
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