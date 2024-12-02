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Зеленський показав безпілотники, які Україна виробляє спільно з Німеччиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський показав безпілотники, які Україна виробляє спільно з Німеччиною
Зеленський і Шольц на виставці безпілотників вітчизняного виробництва та створених у межах співпраці з німецькими компаніями
фото: president.gov.ua/Офіс президента

В одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній

Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів». Про це йдеться на сайті Офісу президента.

На виставці були представлені безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями. Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів.

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На весь екран
Зеленський і Шольц оглянули «розумні» безпілотні системи вітчизняного та спільного з Німеччиною виробництва
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Представники компаній-виробників розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування. Крім того, лідер країн змогли оцінити приклади бойового застосування українських засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Про це пише видання DPA. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атаковану Росією Україну. Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атаковану Росією країну на суму 650 млн євро. Їх планують доставити в грудні. Про це повідомляє zdf.de.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». У ній канцлер, зокрема, висловився проти колишнього міністра фінансів Крістіана Лінднера, який пов’язував своє звільнення із висуванням пропозиції надати Україні німецькі далекобійні ракети.

За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців. Також канцлер сказав, що залишається «непохитним і холоднокровним» у питанні постачанні Україні Taurus, а його суперник Фрідріх Мерц від «Християнсько-демократичного союзу» нібито навпаки – «грає в російську рулетку з безпекою Німеччини», обіцяючи Україні німецькі ракети.

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Теги: зброя Володимир Зеленський президент безпілотник озброєння Олаф Шольц

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