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Нічна атака РФ на Київ. Влада повідомила про наслідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нічна атака РФ на Київ. Влада повідомила про наслідки
В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи
фото: КМВА

«Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин»

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Про це у Telegram повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин», – йдеться у повідомленні.

За словами Попка, сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. 

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Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста
фото: КМВА

Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих – немає, додав начальник КМВА.

Нагадаємо, Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. «Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Минулої ночі у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

Загалом було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці.

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Теги: Київ тривога влада квартира будинок Telegram зброя пожежа

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