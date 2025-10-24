На Київщині педагог скоював над учнями сексуальне насильство та знімав порно. Подробиці справи

Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите

Чоловік, користуючись своїм авторитетом як учителя, вчиняв сексуальне насильство щодо учнів віком 12 років

На Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачено у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя – колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).

Зараз чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини екс-педагога в суді – йому загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше столичні поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно семирічної дівчинки та примушував її до зйомки у порноконтенті. Правоохоронці встановили, що зловмисник, будучи знайомим із батьками семирічної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики. Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео.

Також Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 39-річному чоловіку. Його звинувачують у зґвалтуванні 11-річної дитини. За даними слідства, підозрюваний хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит. У серпні цього року він перебував у місці свого тимчасового мешкання – в одному з нежитлових будинків Ірпеня.