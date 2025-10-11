Головна Київ Новини
search button user button menu button

Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня
фото з відкритих джерел

Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі

На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Калашник зазначив, що завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі Київської області вже заживлені. За повідомленням КОВА, усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

«Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела – без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно», – написав він.

Очільник КОВА відзначив підприємців Київщині, які попри постраждалі заклади, продовжували працювати. Також у адміністрації наголосили на важливості економного споживання електроенергії.

«Навіть коли світло повернулося у всі домівки та установи, важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень ––це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх», – йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що у Київській област вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

Також президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Та додав, що10 жовтня увесь день триває відновлення після російського удару. Понад 725 тис. сімей вже отримали постачання електрики.

Нагадаємо, у мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Читайте також:

Теги: енергетика Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на російському НПЗ
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
14 вересня, 06:12
Медики госпіталізують постраждалого у лікарню
На Київщині 60-річний чоловік отримав поранення через падіння уламків дрона
18 вересня, 19:53
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
2 жовтня, 01:26
Київ отримає можливість вражати енергетику Росії
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
3 жовтня, 12:30
Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб
Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів
4 жовтня, 10:01
Експерт звернув увагу, що вітрова генерація майже повністю перейшла на вільний ринок, відмовившись від «Гарантованого покупця» і «зеленого тарифу»
Вересневе падіння цін на ринку електроенергії. Експерт пояснив причини
22 вересня, 16:34
Внаслідок ДТП 71-річний водій двоколісного транспорту загинув на місці події
У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист
18 вересня, 08:22
На обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару
Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці
Вчора, 09:32

Новини

Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі
На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
Рух метро в Києві повністю відновлено: усі лінії працюють у штатному режимі
Рух метро в Києві повністю відновлено: усі лінії працюють у штатному режимі

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua