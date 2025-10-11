Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині

На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня

Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі

На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Калашник зазначив, що завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі Київської області вже заживлені. За повідомленням КОВА, усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

«Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела – без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно», – написав він.

Очільник КОВА відзначив підприємців Київщині, які попри постраждалі заклади, продовжували працювати. Також у адміністрації наголосили на важливості економного споживання електроенергії.

«Навіть коли світло повернулося у всі домівки та установи, важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень ––це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх», – йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що у Київській област вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

Також президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Та додав, що10 жовтня увесь день триває відновлення після російського удару. Понад 725 тис. сімей вже отримали постачання електрики.

Нагадаємо, у мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.