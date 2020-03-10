Синоптики попереджають про сильний туман у Києві
У Києві сильний туман
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
У Києві через туман оголошено жовтий рівень небезпеки
Сьогодні вранці у Києві спостерігається сильний туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Наголошується, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки - жовтий).
Водіїв просять під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними під час руху та не виїжджати на дороги без нагальної потреби.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
До слова, 10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.