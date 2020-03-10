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    Новини

    Синоптики попереджають про сильний туман у Києві

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    У Києві сильний туман - Синоптики попереджають про сильний туман у Києві
    У Києві сильний туман
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві через туман оголошено жовтий рівень небезпеки

    Сьогодні вранці у Києві спостерігається сильний туман.

    Про це повідомляє  Укргідрометцентр.

    Наголошується, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки - жовтий).

    Водіїв просять під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними під час руху та не виїжджати на дороги без нагальної потреби.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    До слова, 10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.

    Київ дороги Укргідрометцентр повітря вітер дощ час
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