Синоптики попереджають про сильний туман у Києві



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У Києві сильний туман Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Києві через туман оголошено жовтий рівень небезпеки

Сьогодні вранці у Києві спостерігається сильний туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Наголошується, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки - жовтий).

Водіїв просять під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними під час руху та не виїжджати на дороги без нагальної потреби.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

До слова, 10 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі і вранці туман, вночі місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.