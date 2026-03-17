Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти
17 та 18 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Зокрема, 17 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
- мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
- естакаді на вул. Жилянській;
- Північному мосту;
- шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. «Берестейська».
18 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
- мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;
- естакаді на вул. Жилянській;
- Північному мосту;
- шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка.
Повідомляється, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.
Коментарі — 0