Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти

Під час робіт транспортний рух буде обмежуватися частково та поетапно

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

17 та 18 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зокрема, 17 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

естакаді на вул. Жилянській;

Північному мосту;

шляхопроводі на перетині вул. Дегтярівської та вул. Миколи Василенка з просп. Берестейським біля ст. м. «Берестейська».

18 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил;

естакаді на вул. Жилянській;

Північному мосту;

шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка.

Повідомляється, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат розкрила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.