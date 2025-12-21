Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину
Захисники скидами боєприпасів з дронів ліквідували щонайменше 40 російських військових
фото з відкритих джерел

Серед знищених окупантів були африканці

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували щонайменше 40 військових російської армії, які через газопровід намагалися наступати на українські позиції на Харківщині. Як інформує «Главком», відео успішної операції опублікував аналітичний проєкт DeepState.

Як розповіли аналітики, 16 грудня росіяни намагалися штурмувати українські позиції біля села Новоплатонівка на Харківщині. Для просування окупанти використали газопровід, що від Сватового до Осколу. Проте бійці батальйону безпілотних систем 77 бригади помітили окупантів, які вилізали з труби.

Захисники скидами боєприпасів з дронів ліквідували щонайменше 40 російських військових, що намагалися проникнути на позиції українців через газопровід. Загалом на протягом доби окупанти втратили 54 військових. Вказується, що для так званих «м’ясних штурмів» росіяни також використовували африканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях. Малі піхотні групи окупантів намагаються «інфільтруватися» на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби.

Також Сили оборони під Покровськом ліквідували колишнього «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» Михайла Мішина. 

Раніше повідомлялося, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. У самому Покровську за крайні кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста.

Читайте також:

Теги: окупанти місто відео росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 27 листопада
Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
27 листопада, 22:11
На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки 
Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)
29 листопада, 04:21
Жінки й чоловіки, засуджені до строків від двох до 11 років, нарешті на рідній землі
Буданов поділився кадрами повернення 31 громадянина України, яких утримували у Білорусі
22 листопада, 20:24
Логістичний об'єкт площею понад 50 тис. кв. м. забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі
Атака на Київ: знищено логістичний центр мережі Novus, загинули четверо водіїв
25 листопада, 14:18
Пілота і штурмана ліквідовано
Катапульта російського бомбардувальника ліквідувала двох льотчиків
8 грудня, 10:13
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
11 грудня, 13:17
За словами військових, ситуація залишається напруженою
ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки
19 грудня, 15:35
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
Вчора, 07:59
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
Сьогодні, 15:54

Події в Україні

Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину
Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину
Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
Росіяни змінили тактику наступу на Мирноград і Покровськ
Росіяни змінили тактику наступу на Мирноград і Покровськ
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua