Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину

Серед знищених окупантів були африканці

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували щонайменше 40 військових російської армії, які через газопровід намагалися наступати на українські позиції на Харківщині. Як інформує «Главком», відео успішної операції опублікував аналітичний проєкт DeepState.

Як розповіли аналітики, 16 грудня росіяни намагалися штурмувати українські позиції біля села Новоплатонівка на Харківщині. Для просування окупанти використали газопровід, що від Сватового до Осколу. Проте бійці батальйону безпілотних систем 77 бригади помітили окупантів, які вилізали з труби.

🔥На Харківщині знищили 40 окупантів, які пішли на штурм через газову трубу. Відео батальйону «Рубака» pic.twitter.com/u9je4mVGJY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2025

Захисники скидами боєприпасів з дронів ліквідували щонайменше 40 російських військових, що намагалися проникнути на позиції українців через газопровід. Загалом на протягом доби окупанти втратили 54 військових. Вказується, що для так званих «м’ясних штурмів» росіяни також використовували африканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях. Малі піхотні групи окупантів намагаються «інфільтруватися» на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби.

Також Сили оборони під Покровськом ліквідували колишнього «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» Михайла Мішина.

Раніше повідомлялося, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. У самому Покровську за крайні кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста.