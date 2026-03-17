На Білоцерківщині чоловік застряг у багнюці на березі водойми: знадобилася допомога ДСНС

Ірина Міллер
Фахівці ДСНС надають допомогу постраждалому
фото: ДСНС Київщини

Чоловіка з ознаками переохолодження було передано медичним працівникам

У селі Троїцьке Білоцерківського району Київської області на березі водойми у багнюці застряг чоловік та не міг самостійно вибратися. На порятунок викликали фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у ДСНС Київської області, інформує «Главком»

За даними пресслужби відомства, інцидент стався напередодні увечері, 16 березня.

«Прибувши за викликом, фахівці ДСНС за допомогою спеціального спорядження надали допомогу постраждалому», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка з ознаками переохолодження було передано медичним працівникам.

Раніше повідомлялося, що 9 березня у Києві ледь не сталася трагедія. О 19:37 до ДСНС надійшло повідомлення про двох дітей, яких віднесло на відколотій крижині на 20 метрів від берега. Рятувальникам довелося використовувати гумовий човен та водолазне спорядження, щоб дістати дітей із пастки. Обійшлося без травм, але цей випадок – серйозне попередження для всіх.

5 березня на Дніпрі у Києві рибалка провалився під крихкий лід, вибиратися на берег 51-річному чоловіку допомагали троє очевидців. Згодом рятувальники допомогли йому дістатися «швидкої», яка вже чекала на березі. Після огляду медиків чоловік вирушив додому.

Також 1 березня у соцмережах повідомлялося, що двоє людей вийшли на кригу на каналі у Києві і провалилися під лід. Вони змогли самостійно вибратися з води, але такий відпочинок є дуже небезпечним.

