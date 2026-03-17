У Києві затримано чоловіка, який під час конфлікту поранив знайомого ножем

Під час спільного вживання алкоголю на вулиці між чоловіками виник конфлікт, який закінчився госпіталізацією одного з них

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту завдав ножових поранень своєму знайомому. Потерпілого госпіталізували, а нападнику повідомили про підозру у хуліганстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що днями на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про госпіталізацію чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітини та плеча з вулиці Дністерської.

«Потерпілий – 46-річний місцевий мешканець. Під час спільного вживання алкоголю на вулиці між ним та його знайомим виник конфлікт. Зловмисник почав розмахувати ножем і спричинив приятелю порізи плечей та грудної клітини. Небайдужі громадяни викликали потерпілому швидку медичну допомогу, а нападник тим часом втік з місця події», – розповіли у поліції Києва.

За скоєне підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження волі

Поліція повідомила, що фігуранта розшукали та затримали за місцем його проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Дізнавачі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік штовхнув літню сусідку на асфальт та почав бити ногами. Слідство встановило, що чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, у дворі будинку на столичних Березняках почав конфліктувати з 75-річною жінкою, яка живе в цьому ж будинку. Бажаючи уникнути спілкування з агресивним сусідом, пенсіонерка пішла з двору. Чоловік її наздогнав, повалив рукою на асфальт, після чого завдав декілька ударів ногою по тілу жінки. Внаслідок цього жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і потрапила у лікарню. Попри зусилля лікарів, постраждала киянка померла, наразі вирішується питання щодо перекваліфікації кримінального провадження.