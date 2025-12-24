У Бучі вперше відбудеться святкова Різдвяна хода: як долучитися

Хода звіздарів завершиться на центральній площі біля міської ялинки

Завтра, 25 грудня, у Бучі на Київщині вперше відбудеться святкова хода звіздарів. Жителів запрошують долучатися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

«Це подія, яка плекає українські різдвяні традиції та завжди об'єднувала покоління. Різдвяна зірка – символ надії, світла і віри. Наша традиція, яку ми передаємо дітям, разом виходячи на вулиці міста та колядуючи», – йдеться у повідомленні.

Збір учасників ходи відбудеться 25 грудня о 15:00 біля церкви святого апостола Андрія Первозванного. Хода звіздарів завершиться на центральній площі біля міської ялинки, де на всіх учасників чекатиме святковий концерт і спільне святкування Різдва.

«Якщо маєте можливість – вдягайте український національний одяг або доповнюйте свій етнічними святковими елементами», – зазначили у міськраді.

Перша святкова хода звіздарів відбудеться у Бучі 25 грудня фото: Бучансьа міська рада

Нагадаємо, цьогоріч на різдвяно-новорічні свята окремих масових заходів у Києві не заплановано, а організаторів місцева влада зобов'язала дотримуватися вимог безпеки та економії електроенергії.

5 грудня на Софійській площі в Києві запалили головну ялинку країни. Штучну ялинку, заввишки 16 м, прикрасили чотири з половиною тисячі іграшок і підсвітили гірляндою. Її оформлення натхненне фресками Софії Київської.