Яке релігійне свято відзначається 13 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 13 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста

13 грудня православна церква вшановує пам'ять п'яти великих мучеників: Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія та Ореста, які поклали свої життя за віру під час гонінь у Вірменії. Це свято присвячене їхній мужності та непохитній вірності Христу.

13 грудня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста

Святі мученики жили на початку IV століття в Севастії за часів, коли імператор Діоклетіан проводив жорстокі гоніння на християн. Їхні муки і смерть були прикладом потужної стійкості:

Авксентій, пресвітер, був заарештований першим. Його потужна віра надихнула інших.

Євстратій був високопоставленим воєначальником. Бачачи муки Авксентія, він відкрито визнав себе християнином, незважаючи на своє знатне походження.

Мардарій був простим селянином, який добровільно приєднався до мучеників, не бажаючи відректися від Христа.

Євгеній та Орест, також військові, завершили цей скорботний ряд, відмовившись принести жертви ідолам.

Усі п'ять мучеників були піддані жорстоким тортурам і прийняли смерть різними способами (вогнем, мечем), ставши прикладом потужної жертовності за свої переконання.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Євстратію, Євгенію, Авксентію, Мардарію та Оресте! Ви, що потужно постраждали за віру нашу, не залишайте нас у скорботах наших. Благаємо вас: моліть Бога за нас, грішних, подайте нам силу духу, щоб ми могли протистояти спокусам та ворогам. Нехай ваше мучеництво стане для нас прикладом стійкості та чистоти віри. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: