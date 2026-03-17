Спритники захопили землю на Київщині і встановили таблички «Заміновано»

На частині земель Петрівської громади виявдено самовільно встановлені попереджувальні знаки «Заміновано», хоча територія не була замінованою

У Петрівській громаді на Київщині аудитори зафіксували численні факти неефективного розпорядження ресурсами та «екзотичні» порушення, які призвели до недоотримання місцевим бюджетом 27 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну аудиторську службу України.

Повідомляється, що під час обстеження прибережної смуги Київського водосховища фахівці Північного офісу Держаудитслужби виявили самовільне захоплення земель орендарями. Це призвело до безпідставного обмеження доступу громадян до водойми. Деякі ділянки вздовж берега огороджені високими парканами аж до самої води, а на частині з них самовільно встановлені попереджувальні знаки «Заміновано». Аудитори підкреслюють, що територія насправді не була замінованою і не входила до тимчасово окупованих земель громади, тож такі таблички використовувалися лише для залякування людей.

Крім того, під час контрольного заходу з’ясувалося, що протягом трьох останніх років частина орендарів – юридичних осіб – не подавала декларації з плати за землю, тому податкова не нараховувала їм орендну плату.

Також фахівці встановили, що після створення Петрівської сільської територіальної громади не було проведено обов'язкову інвентаризацію земель населених пунктів і водного фонду. Через відсутність інформації про земельні ресурси місцева влада не здійснює належного контролю за комунальним майном. Зокрема, зафіксовано факти, коли ділянки сільськогосподарського призначення, надані під сінокосіння, фактично були забудовані.

Повідомляється, що за результатами аудиту керівництву громади надано рекомендації для усунення виявлених порушень. Матеріали перевірки передано до Київської обласної прокуратури для подальшого реагування.

