Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року

Рідкісний військовий шолом 1915 року, який виявили київські митники у поштовому відправленні до США

Експерти Національного музею історії України з’ясували, що виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії

Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, що прямувало з Рівненщини до США, унікальний військовий артефакт – захисний шолом прусського офіцера 1915 року. Про це повідомила Державна митна служба, інформує «Главком». З огляду на очевидні ознаки старовини, митники направили предмет на експертизу до Національного музею історії України для встановлення його цінності.

Рідкісний шолом, виявлений у міжнародному поштовому відправленні фото: Київська митниця/Facebook

Виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії фото: Київська митниця/Facebook

Експерти музею з’ясували, що виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії. Усі металеві елементи шолома виготовлені зі сплаву на основі міді та позолочені, що характерно для офіцерського складу армії Німецької імперії. На артефакті зберігся оригінальний латунний герб Королівства Пруссії з орлом під короною, де на грудях птаха розміщено літери «FR» на честь Фрідріха I, а на стрічці викарбувано німецький девіз «З Богом за короля та батьківщину».

Латунний герб Королівства Пруссії фото: Київська митниця/Facebook

Внутрішня частина купола оздоблена шкірою типу лайка та містить полковий штамп. Провівши дослідження, фахівці дійшли висновку, що шолом, ймовірно, належав лікарю-ветеринару єгерського полку німецьких збройних сил.

Полковий штамп на внутрішній стороні шолома фото: Київська митниця/Facebook

За словами мистецтвознавців, такі меморіальні прусські шоломи є надзвичайно рідкісними на антикварних ринках Європи та України, тому предмет має високу культурну та історичну цінність.

Відправником посилки був мешканець Рівненської області, проте він не надав жодних дозвільних документів на вивезення цінності за кордон. Згідно з українським законодавством, для переміщення таких об'єктів через кордон необхідне свідоцтво від Міністерства культури. Через відсутність дозволів Київська митниця склала протокол про порушення митних правил, а історичний раритет вилучено до рішення суду.

