Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року

Ірина Міллер
Рідкісний військовий шолом 1915 року, який виявили київські митники у поштовому відправленні до США
фото: Київська митниця

Експерти Національного музею історії України з’ясували, що виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії

Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, що прямувало з Рівненщини до США, унікальний військовий артефакт – захисний шолом прусського офіцера 1915 року.  Про це повідомила Державна митна служба, інформує «Главком». З огляду на очевидні ознаки старовини, митники направили предмет на експертизу до Національного музею історії України для встановлення його цінності.

Рідкісний шолом, виявлений у міжнародному поштовому відправленні
фото: Київська митниця/Facebook
Виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії
фото: Київська митниця/Facebook

Експерти музею з’ясували, що виявлений предмет є офіцерським пікельгаубе (пікельгельмом) часів Німецької імперії. Усі металеві елементи шолома виготовлені зі сплаву на основі міді та позолочені, що характерно для офіцерського складу армії Німецької імперії. На артефакті зберігся оригінальний латунний герб Королівства Пруссії з орлом під короною, де на грудях птаха розміщено літери «FR» на честь Фрідріха I, а на стрічці викарбувано німецький девіз «З Богом за короля та батьківщину». 

Латунний герб Королівства Пруссії
фото: Київська митниця/Facebook

Внутрішня частина купола оздоблена шкірою типу лайка та містить полковий штамп. Провівши дослідження, фахівці дійшли висновку, що шолом, ймовірно, належав лікарю-ветеринару єгерського полку німецьких збройних сил.

Полковий штамп на внутрішній стороні шолома
фото: Київська митниця/Facebook

За словами мистецтвознавців, такі меморіальні прусські шоломи є надзвичайно рідкісними на антикварних ринках Європи та України, тому предмет має високу культурну та історичну цінність.

Відправником посилки був мешканець Рівненської області, проте він не надав жодних дозвільних документів на вивезення цінності за кордон. Згідно з українським законодавством, для переміщення таких об'єктів через кордон необхідне свідоцтво від Міністерства культури. Через відсутність дозволів Київська митниця склала протокол про порушення митних правил, а історичний раритет вилучено до рішення суду.

Раніше повідомлялося, що київські митники передали до фондів комунального закладу «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради» старообрядницькі культурні реліквії, які раніше намагалися незаконно вивезти за межі України. 

«Главком» писав, що київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку – стародавню трипільську вазу. Артефакт намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів. Експерти встановили, що виріб належить до доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери.

Читайте також

Спецпризначенці супроводили школяра додому та передали батькам
Сів не в той тролейбус: поліція врятувала восьмирічного хлопчика, який загубився у Києві
17 лютого, 17:44
Місто компенсує до 75% вартості генераторів, сонячних зарядних станцій та інверторів для багатоквартирних будинків
Компенсація витрат на генератори та сонячні панелі: як киянам подати заявку
18 лютого, 17:06
Окупанти атакували ракетами та дронами Київ
Комбінована атака на Київ: зафіксовано перші наслідки (оновлено)
26 лютого, 05:11
У будинку горіло сміття, площа пожежі склала 60 кв. м
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
27 лютого, 11:29
Подія сталася вранці в навчальному закладі на вулиці Героїв полку «Азов»
У школі на Оболоні дитина застрягла в батареї: як рятували хлопчика (фото)
5 березня, 10:53
Жінку затримали одразу після отримання грошей у сумі 5 тис. євро
Бронювання через «працевлаштування» у виші: перед судом постане киянка-посередниця
5 березня, 12:13
Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники
Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона
7 березня, 16:51
На укосі дорожнього насипу утворилося глибоке провалля ґрунту з круглими контурами
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
12 березня, 13:07
Люди, які пережили катастрофу, згадували, що все сталося майже миттєво
65-ті роковини Куренівської трагедії: як радянська влада намагалася приховати загибель сотень киян
13 березня, 17:44

На Білоцерківщині чоловік застряг у багнюці на березі водойми: знадобилася допомога ДСНС
Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року
У Києві затримано чоловіка, який під час конфлікту поранив знайомого ножем
Київська родина, яка виховала 10 дітей та має 25 онуків, отримала довгоочікувану квартиру
Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти
Спритники захопили землю на Київщині і встановили таблички «Заміновано»
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Українські банки готові до кредитування економіки
