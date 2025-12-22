Новий рік у Києві з Іриною Білик. Скільки це коштує?

Столичні заклади попри війну запрошують киян та гостей столиці на вечірки, концерти у новорічні вечір та ніч

Київ зустрічає Новий рік без масових заходів на площах. Водночас у новорічні вечір та ніч у місті працюватимуть клуби, концертні майданчики, ресторани та готелі, які підготували різні формати святкування – від вечірок із живою музикою та діджей-сетами до ресторанних заходів і концертів за участі відомих артистів.

Ціни на святкування різняться: ціни на вхід на найдоступніші клубні вечірки стартують від кількох сотень гривень, тоді як ресторанні програми й готельні пакети можуть коштувати десятки тисяч. «Главком» зібрав добірку локацій у Києві, де можна зустріти 2026 рік – із коротким описом та актуальними цінами.

Caribbean Club

Ціни на квитки – від 600 грн до 2 900 грн.

У Caribbean Club Новий рік пропонують зустріти як на класичній клубній вечірці – з живою музикою, діджеєм і танцями до ночі.

Спочатку на сцені гратиме Real Live-Band – відомі танцювальні хіти, живий звук. Після цього вечір продовжить DJ Mustafaiev з дискотечним сетом. Початок події о 18:30, закінчення – о 22:30.

Для гостей за столиками передбачене святкове меню. Квитки у фан-зону – це просто вхід на вечірку, без алкоголю.

У квиток за столиком входить алкоголь на двох: або пляшка просеко чи вина, або віскі.

Music Pub Pepper’s Club

Ціни на квитки – від 790 до 1 490 грн.

У Pepper’s Club Новий рік пропонують зустріти у форматі музичного пабу – з живим концертом, застіллям і знайомими хітами.

У новорічну ніч наживо виступить Maski cover band. Гратимуть популярні рок- і поп-пісні – від класики 60-х до сучасних треків. У закладі буде святкове меню з традиційними новорічними стравами. Святкування розпочнеться о 18:30 та триватиме до 22:30.

Freedom Hall: новорічний вечір з Примадонною

Ціни на квитки – від майже 2 тис. до 7 тис. грн – залежать від розташування місць у залі

Новий рік у Києві можна буде зустріти в компанії Примадонни української естради Ірини Білик. У Freedom Hall 31 грудня народна артистка виконає свої популярні пісні. Фактично це буде фінальний восьмий за рік сольник співачки у столиці в її ювілейний рік. Нагадаємо, у квітні суперзірка відзначила своє 55-річчя трьома супераншлагами у Палаці «Україна», мала два комерційні концерти на відкритому просторі «В’ява» на ВДНГ, а також два сольні виступи в рамках фестивалів, які проходили у столиці цьогоріч.

Freedom Hall відкриється о 17:00, початок сольного концерту Білик запланований на 19:00, завершення – орієнтовно до 22:00. У залі передбачені різні формати розміщення відвідувачів: місця за столиками на диванах, а також партер із театральною посадкою. Кухня та бар працюватимуть під час виступу співачки, замовлення можна зробити на місці або оформити заздалегідь.

Організатори повідомили, що найближче укриття розташоване за 20 метрів від головного входу. У разі балістичної загрози концерт буде призупинено; за відсутності безпосередньої загрози захід проходитиме з урахуванням поточної безпекової ситуації.

«Krakow»: новорічна ніч

Ціни – від 7,5 тис. до 12,5 тис. грн (залежно від обраного столика).

У ресторанно-готельному комплексі Krakow Новий рік пропонують святкувати до ранку. У програмі – розважальне шоу з ведучим і сюрпризами, музика від діджея та новорічне меню. Окремо передбачена казкова програма для дітей.

Osocor Residence

Osocor Residence фото: rest.kyiv.ua

Вартість програми потрібно уточнювати при бронюванні.

В Osocor Residence Новий рік пропонують зустріти у спокійному ресторанному форматі – за красивим столом, з живою музикою та без клубної метушні.

Святкування починається о 22:00. Буде ведучий, відлік до опівночі, жива музика від Gloss Band. Для гостей підготували святкове меню, працюватиме бар, шампанське подадуть опівночі.

Є столи та VIP-зони для компаній, фотозони й невеликі сюрпризи. Для сімей із дітьми передбачили дитячого аніматора в окремій кімнаті.

Bakkara Hotel on the River

Готель Bakkara фото: kompastour.com

Ціна – 6,5 тис. грн з клієнта. Для дітей до 12 років – 3 тис. грн, до 6 років – безкоштовно. Також можна зустріти Новий рік у номері з видом на Дніпро: святкове меню з доставкою коштує 5,5 тис. грн з гостя, водночас гості можуть долучитися до розважальної програми ресторану (без окремого столика).

У Bakkara Hotel Новий рік пропонують зустріти в ресторані на воді – з видом на Дніпро, живою музикою та святковою програмою до ранку.

Святкування стартує о 21:30 з welcome drink. Далі – ведучий, живий вокал, конкурси, подарунки, діджей і танці до 05:00. Для гостей підготували святкове новорічне та дитяче меню. Свій алкоголь можна приносити без додаткової плати.

Bursa Hotel Kyiv

Готель Bursa фото: bursakyiv.ua-hotel.com

Ціни на номери в новорічну ніч: Super Nice Room (покращений стандарт) – 35 тис. грн

Wonderful Room (напівлюкс) – 38 тис. грн

Wonderful Room with a tub (напівлюкс із ванною) – 40 тис. грн

Attic Room (люкс) – 45 тис. грн

Готель продає новорічні пакети, в які входить ночівля, святкова вечеря та низка активностей упродовж ночі. На гостей закладу чекає жива музика, караоке, перегляд новорічних фільмів, нічний кінопоказ у Kino42, лаунж-зону з більярдом і зону відпочинку в укритті. У номерах передбачені святкові компліменти для гостей. На ранок 1 січня запланований сніданок.

Новий рік під Києвом

Комплекс Morewell

Заміський комплекс Morewell фото: alf.ua

Ціна пакета – від 22 тис. грн.

Новий рік можна зустріти на березі Київського моря. Заміський комплекс Morewell пропонує святковий пакет, в який входить проживання для двох зі сніданками, святкова розважальна програма та новорічний банкет, а також доступ до SPA-зони (дві години: басейн, сауна, хамам і соляна кімната).

Головним гостем вечора стане український виконавець Вадим Олійник, який виступить у новорічну ніч.

Комплекс Sobi Club

Заміський комплекс Sobi Club фото: sobiclub.com

Вартість програми без проживання – 11 тис. грн.

У заміському комплексі Sobi Club новорічну ніч можна зустріти у форматі великої святкової вечірки з концертною програмою, ведучими та діджей-сетом після опівночі.

Хедлайнером новорічної ночі стане співачка Міла Нітіч. Також у програмі – живі виступи музикантів, саксофон, ведучі, конкурси та танці до ранку. Після опівночі запланований діджей-сет, який продовжить вечір у клубному форматі.

Організатори передбачили дитячий супровід – у закладі працюватиме няня. Для гостей діє дрес-код Black & Gold. 1 січня для відвідувачів обіцяють продовження святкування у форматі новорічного бранчу.

Кароліна Терещенко, «Главком»