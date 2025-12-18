Головна Київ Новини
За рік у Києві відцифровано шість пам’яток культурної спадщини

Ознайомитися з відцифрованими пам’ятками можна на ресурсі туристично-культурного хабу
фото: КМДА

Загалом у Києві налічується 3 790 об’єктів культурної спадщини, з яких 2 512 внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

У Києві презентували проєкт «Віртуалізація культурного надбання міста Києва: 3D-візуалізація, аудіогід, можливість додати «мозаїку» та участь у збереженні надбання кожному та інтерактивна мапа пам’яток та творів монументально-декоративного мистецтва, мозаїк, вітражів, керамічних панно, скульптур, живописних та інших творів другої половини кінця ХХ ст. у місті Києві відцифрованих у 2025 році». Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

Повідомляється, що у межах проєкту у 2025 році, методом створення 3D-моделей, відцифрували 6 пам’яток культурної спадщини Києва:

  • монумент Магдебурзькому праву;
  • церкву Миколи Притиска;
  • будівлю Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (колишню Київську духовну семінарію);
  • Покровську церкву;
  • дзвіницю церкви Миколи Доброго;
  • Воскресенську церкву Свято-Вознесенського Флорівського монастиря.

Загалом у Києві налічується 3 790 об’єктів культурної спадщини, з яких 2 512 внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, зокрема 356 пам’яток національного та 2 156 місцевого значення.

Роботи виконуються в межах Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024–2027 роки на замовлення Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій за участі команди КП «ГІОЦ» Київ Цифровий.

Ознайомитися з відцифрованими пам’ятками можна на ресурсі туристично-культурного хабу за посиланням.

Окрім 3D-моделей, віртуальних турів вебсайт пропонує онлайн-виставки, аудіогіди та інтерактивну мапу, що об’єднує найвідоміші туристично-культурні локації. Це дозволяє досліджувати історію та актуальний стан об’єктів у зручному форматі з будь-якої точки світу.

Відвідати новий напрям «цифрова спадщина» з візуалізацією культурного надбання столиці можна за посиланням.

Нагадаємо, у Києві з’явилися 18 цифрових спортивних маршрутів, які поєднують тренування з пізнавальними екскурсіями. Вздовж трас встановили навігаційні таблички з QR-кодами, що ведуть до аудіогідів, 3D-об’єктів та VR-турів. 

