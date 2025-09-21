Головна Київ Новини
Скандал у ліцеї Києва: як покарали директорку, яка не пустила на заняття дітей у шортах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Через тривалий лікарняний керівниця не надає пояснень щодо своєї поведінки, що унеможливлює проведення службового розслідування
фото з відкритих джерел

Директорка продовжила лікарняний до 26 вересня

Керівниця столичного ліцею №109, яка не пустила до школи дітей у шортах, вже втретє подовжила свій лікарняний. Це блокує проведення службового розслідування, розпочатого міською владою Києва. Як інформує «Главком», про це повідомляє tsn.ua.

Після гучного скандалу, що набув широкого розголосу, директорка занедужала і перебуває на лікарняному, який вже двічі подовжувала, а зараз і втретє – до 26 вересня.

Діагноз керівниці навчального закладу невідомий. «Шортова гарячка», – жартома кажуть батьки дітей.

«Діагноз директорки нам не відомий, бо вона після скандалу ні з ким з батьків не спілкується. Її підлеглі теж не багатослівні щодо нездужання шефині або просто бояться говорити», – розповідає один з батьків.

За його словами, після скандалу в ліцеї почалися позитивні зміни: ніхто більше не контролює одяг дітей, до закладу почали завозити генератори, терміново фарбують стіни в укритті та відкрили додаткові відділення у шкільній їдальні.

«Покращення для школи після скандалу, звісно, є і це добре, але дуже прикро, що ще вистачає цієї совкової гнилі, яка ніяк не вивітрюється з закладу освіти. Давайте будемо об’єктивними, і розберемо, що насправді спричинило конфлікт. На вулиці стояла спека, діти прийшли на заняття у шортах, більшість, до речі, у класичних, не у пляжному варіанті. А директор у джинсовому вбранні грубо не пустила дітей до школи через шорти. Вона не пустила їх у безпечне місце – це раз. Вона позбавила їх конституційного права – отримувати освіту – два. І це головна проблема. А скандал зі шортами був лише лакмусовим папірцем, який викрив масу інших проблем у навчальному закладі – укриття не готове, електронні щоденники відсутні, сайт школи не працює, з охороною є питання», – розповідає Михайло, батько однієї з учениць ліцею.

Через тривалий лікарняний керівниця не надає пояснень щодо своєї поведінки, що унеможливлює проведення службового розслідування.

«Директорка продовжила лікарняний до 26 вересня. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки КМДА визначено, що службове розслідування щодо директора ліцею № 109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського району Києва Полякової Віталії Іванівни буде проводитись з першого робочого дня після її тимчасової непрацездатності», – повідомили в управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

Нагадаємо, ранок 2 вересня, який почався з повітряної тривоги та звуків роботи ППО, для учнів столичної гімназії №109 та їхніх батьків ускладнився конфліктом із директоркою закладу. Керівниця гімназії на Печерську відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах. Обурені діями директорки батьки не тільки викликали поліцію, а й поскаржилися освітньому омбудсмену.

Теги: Київ освіта спека скандал розслідування батьки

