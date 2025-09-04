Що відомо про керівницю столичної гімназії, яка влаштувала конфлікт через шорти

Директорка столичного ліцею, яка втрапила у скандал, не пустивши на уроки дітей у шортах, має науковий статус

У столичній гімназії №109 2 вересня трапився неприємний інцидент, який набув широкого розголосу – директорка закладу Віталія Полякова вранці не пустила до школи учнів, які прийшли на заняття у шортах. Обурені діями батьки звернулися до освітнього омбудсмена, яка миттєво відреагувала, пообіцявши, що керівниця закладу не відбудеться лише доганою, адже діти змушені були повертатися додому для зміни одягу під час тривоги та під звуки роботи систем ППО. Цей випадок став приводом з'ясувати, хто така керівниця навчального закладу, що опинилася в центрі скандалу. Як виявив «Главком», Віталія Полякова – не лише директорка гімназії, але й досвідчений науковець.

Як зазначається на сайті Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, Віталія Іванівна Полякова є кандидатом психологічних наук та старшим науковим співробітником лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації.

Наукові здобутки та професійна діяльність Полякової є значними:

Член експертної ради МОН України з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та звітів про їх виконання.

з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та звітів про їх виконання. Рецензент проєкту Науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України «Безпечний світ» (керівник програми науковий співробітник інституту Падучак О. І.), що фінансувалася з громадського бюджету м. Києва.

Науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України «Безпечний світ» (керівник програми науковий співробітник інституту Падучак О. І.), що фінансувалася з громадського бюджету м. Києва. Офіційний опонент декількох вчених рад із захисту кандидатських дисертацій Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

декількох вчених рад із захисту кандидатських дисертацій Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Співпрацює із ГО Go Global, БО Sane Ukraine, ВО Direct Aid Ukraine та іншими урядовими, громадськими та волонтерськими організаціями різних країн.

Активно розвиває вітчизняну психологічну науку, зокрема реалізує супровід психологічної адаптації учасників освітнього процесу, є автором більше двох десятків фахових наукових праць в українських та закордонних виданнях.

Віталія Полякова – кандидат психологічних наук (2018), старший науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації, директор гімназії № 109 ім. Т. Г. Шевченка Печерського району м. Києва скриншот зі сторінки Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України

