У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох
Пес Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають
У Києві розгорівся скандал через рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Про це у мережі повідомила зоозахисниця, киянка Сніжана Бугрик, інформує «Главком».
За словами киянки, Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають. Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку.
«Він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того – вигнали!» – написала зоозахисниця, додавши, що причиною заборони буцімто стала скарга людини, яку називають догхантером.
«Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів. Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив, лише його самого постійно ображають», – написала Сніжана Бугрик.
Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах, оскільки чинні правила дозволяють перебування тварин в укриттях під час повітряних тривог.
На допис Сніжани Бугрик вже відреагували у столичному метрополітені. «Добрий день! Дякуємо за інформацію. Зʼясовуємо деталі та обставини. Трішки пізніше напишемо вам», – йдеться у короткому повідомленні пресслужби метрополітену.
Нагадаємо, згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами, при цьому їх розмір не має значення. Єдине, що власники мають потурбуватися про забезпечення дотримання базових вимог безпеки – як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі, бажано мати з собою гігієнічні пелюшки для тварин. Великих собак треба тримати у наморднику.
«Главком» писав, що під час масованої ракетно-дронової атаи на Київ у ніч на 4 липня, метро як укриття обрали не лише люди – від російського тероризму в столичній підземці ховалися чотирилапі безхатченки, зокрема, там був і пес Міша, який потрапив на світлини зооволонтерів.
