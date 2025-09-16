У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох

Кожну тривогу пес Міша дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку

Пес Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають

У Києві розгорівся скандал через рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Про це у мережі повідомила зоозахисниця, киянка Сніжана Бугрик, інформує «Главком».

Раніше Міша постійно спускався у метро і перечікував небезпеку фото: Сніжана Бугрик/Facebook

За словами киянки, Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають. Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку.

Пес Міша спить у метро під час повітряної тривоги фото: Сніжана Бугрик/Facebook

«Він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того – вигнали!» – написала зоозахисниця, додавши, що причиною заборони буцімто стала скарга людини, яку називають догхантером.

Пес Міша знайомий усім, хто часто спускається в укриття на станцію метро «Теремки» фото: Сніжана Бугрик/Facebook

«Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів. Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив, лише його самого постійно ображають», – написала Сніжана Бугрик.



Допис Сніжани Бугрик скриншот допису

Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах, оскільки чинні правила дозволяють перебування тварин в укриттях під час повітряних тривог.

Коментарі під дописом зоозахисниці про інцидент з Мішею скриншот коментарів

На допис Сніжани Бугрик вже відреагували у столичному метрополітені. «Добрий день! Дякуємо за інформацію. Зʼясовуємо деталі та обставини. Трішки пізніше напишемо вам», – йдеться у короткому повідомленні пресслужби метрополітену.

Столичний метрополітен відреагував на скандал з Мішею скриншот

Нагадаємо, згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами, при цьому їх розмір не має значення. Єдине, що власники мають потурбуватися про забезпечення дотримання базових вимог безпеки – як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі, бажано мати з собою гігієнічні пелюшки для тварин. Великих собак треба тримати у наморднику.

«Главком» писав, що під час масованої ракетно-дронової атаи на Київ у ніч на 4 липня, метро як укриття обрали не лише люди – від російського тероризму в столичній підземці ховалися чотирилапі безхатченки, зокрема, там був і пес Міша, який потрапив на світлини зооволонтерів.