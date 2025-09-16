Головна Київ Новини
У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кожну тривогу пес Міша дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку
фото Snizhana Buhrik/Facebook

Пес Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають

У Києві розгорівся скандал через рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Про це у мережі повідомила зоозахисниця, киянка Сніжана Бугрик, інформує «Главком».

фото: Сніжана Бугрик/Facebook

За словами киянки, Міша живе біля станції багато років, його знають усі місцеві мешканці та доглядають. Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку.

фото: Сніжана Бугрик/Facebook

«Він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того – вигнали!» – написала зоозахисниця, додавши, що причиною заборони буцімто стала скарга людини, яку називають догхантером.

фото: Сніжана Бугрик/Facebook

«Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів. Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив, лише його самого постійно ображають», – написала Сніжана Бугрик.  
 

скриншот допису

Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах, оскільки чинні правила дозволяють перебування тварин в укриттях під час повітряних тривог. 

скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів

На допис Сніжани Бугрик вже відреагували у столичному метрополітені. «Добрий день! Дякуємо за інформацію. Зʼясовуємо деталі та обставини. Трішки пізніше напишемо вам», – йдеться у короткому повідомленні пресслужби метрополітену. 

скриншот

Нагадаємо, згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами, при цьому їх розмір не має значення. Єдине, що власники мають потурбуватися про забезпечення дотримання базових вимог безпеки – як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі, бажано мати з собою гігієнічні пелюшки для  тварин. Великих собак треба тримати у наморднику. 

«Главком» писав, що під час масованої ракетно-дронової атаи на Київ у ніч на 4 липня, метро як укриття обрали не лише люди – від російського тероризму в столичній підземці ховалися чотирилапі безхатченки, зокрема, там був і пес Міша, який потрапив на світлини зооволонтерів.

Теги: Київ метро тварини тривога

