Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку

Ювілярку Ніну Гербольд привітав голова Деснянської РДА Максим Бахматов, побажавши здоров’я, мирного неба та вручивши подарунки

Мешканка Лісового масиву Ніна Євгеніївна Гербольд відзначила 100-річчя. Ювілярку привітав очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов, подарував ковдру та квіти, а жінка пригостила гостей домашнім вином і пожартувала, що ще планує піти до ресторану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова.

Ніна Гербольд народилася в Харкові. Її батько працював інженером на Харківському турбо-генераторному заводі, мати була домогосподаркою. Родина виховувала двох дітей.

Дегустація домашнього вина під час привітання Ніни Гербольд із 100-річчям Фото: Максим Бахматов

Під час Другої світової війни Ніну забрали до Німеччини, де вона понад чотири роки працювала на військовому заводі, а згодом жила та працювала в Австрії. Після війни родина повернулася до Харкова, де Ніна продовжила навчання в технікумі.

Згодом вона переїхала до Львова, закінчила Львівський технікум культури та працювала бібліотекарем. Там же вийшла заміж за журналіста львівської газети, а у 1960 році разом із чоловіком переїхала до Києва.

З 1961 року Ніна Євгеніївна працювала в Міністерстві соціального забезпечення, пізніше – у Політехнічному інституті, а останнє місце роботи – Рада Ветеранів.

«Гербольд має численні почесні грамоти та нагороди: медаль Захисника Вітчизни, медаль до 60- річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні, медаль до 60-річчя визволення України від фашистських загарбників, відзнака Президента України – 70 років перемоги над нацизмом тощо», – зазначив Бахматов.

У коментарях Бахматов пожартував, що секрет довголіття Ніни Гербольд – домашнє вино.

