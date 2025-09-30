Головна Київ Новини
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
Максим Бахматов вітає Ніну Гербольд із 100-річчям у Деснянському районі
фото: Максим Бахматов/Facebook

Ювілярку Ніну Гербольд привітав голова Деснянської РДА Максим Бахматов, побажавши здоров’я, мирного неба та вручивши подарунки

 

Мешканка Лісового масиву Ніна Євгеніївна Гербольд відзначила 100-річчя. Ювілярку привітав очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов, подарував ковдру та квіти, а жінка пригостила гостей домашнім вином і пожартувала, що ще планує піти до ресторану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова. 

Ніна Гербольд народилася в Харкові. Її батько працював інженером на Харківському турбо-генераторному заводі, мати була домогосподаркою. Родина виховувала двох дітей.

Дегустація домашнього вина під час привітання Ніни Гербольд із 100-річчям
Дегустація домашнього вина під час привітання Ніни Гербольд із 100-річчям
Фото: Максим Бахматов

Під час Другої світової війни Ніну забрали до Німеччини, де вона понад чотири роки працювала на військовому заводі, а згодом жила та працювала в Австрії. Після війни родина повернулася до Харкова, де Ніна продовжила навчання в технікумі.

Згодом вона переїхала до Львова, закінчила Львівський технікум культури та працювала бібліотекарем. Там же вийшла заміж за журналіста львівської газети, а у 1960 році разом із чоловіком переїхала до Києва.

З 1961 року Ніна Євгеніївна працювала в Міністерстві соціального забезпечення, пізніше – у Політехнічному інституті, а останнє місце роботи – Рада Ветеранів.

«Гербольд має численні почесні грамоти та нагороди: медаль Захисника Вітчизни, медаль до 60- річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні, медаль до 60-річчя визволення України від фашистських загарбників, відзнака Президента України – 70 років перемоги над нацизмом тощо», – зазначив Бахматов.

У коментарях Бахматов пожартував, що секрет довголіття Ніни Гербольд – домашнє вино. 

Нагадаємо, що голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов опинився під загрозою звільнення після того, як під час відкритого звіту публічно застосував фізичну силу до депутатки Ганни Старостенко. У Верховній Раді вже зареєстровано постанову про його звільнення, а поліція відкрила кримінальне провадження.

За словами Старостенко, під час відкритого звіту Бахматов застосував фізичну силу та завадив їй виступити, що вона розцінила як психологічний тиск і приниження честі й гідності. «Друзі, поліція за моєю заявою порушила кримінальне провадження за ст. 351 КК України (перешкоджання діяльності депутата). Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу й публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова», – написала депутатка.

Старостенко наголосила, що очікує від поліції об’єктивного розслідування, а від Бахматова – публічних вибачень. Інцидент набув резонансу в медіа, оскільки конфлікт відбувся у публічному просторі під час офіційного заходу та з участю ЗМІ.

