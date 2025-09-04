Головна Київ Новини
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Під час виступу Бахматов публічно штовхнув Старостенко
Під час виступу Бахматов публічно штовхнув Старостенко
скриншот з відео

За повідомленням Старостенко, поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянського району Києва Максима Бахматова

У Верховній Раді України зареєстровано постанову про звільнення голови Деснянської районної державної адміністрації (РДА) Максима Бахматова, який застосував фізичну силу проти депутатки Київради Ганни Старостенко, повідомляє «Главком».

Дев'ять народних депутатів звернулися до Кабміну щодо ініціювання звільнення із займаної посади голови Деснянської РДА.

Як відомо, заступниця голови Київської міської державної адміністрації та депутатка від фракції «Удар» у Київраді Ганна Старостенко заявила, що очільник Деснянської РДА Максим Бахматов чинив на неї психологічний тиск, принижував честь і гідність та застосував фізичне насильство. 

За повідомленням Старостенко, поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянського району Києва Максима Бахматова, який під час свого звіту в приміщенні РДА застосував фізичну силу проти неї й завадив їй виступити.

«Друзі, поліція за моєю заявою порушила кримінальне провадження за ст. 351 КК України (перешкоджання діяльності депутата). Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу й публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова», – написала депутатка.

Вона зазначила, що очікує від поліції об'єктивного розслідування, а від Бахматова – публічних вибачень.

