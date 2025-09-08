Після удару по Святошинському району з-під завалів дістали 18 загиблих котів

Кіт Барсук, який постраждав через російську атаку в ніч на 7 вересня

З-під завалів у Святошинському районі вдалося витягти шість живих котів

Російські окупанти атакували Київ у ніч на 7 вересня, через російську атаку загинуло двоє людей - 32-річна жінка та її двомісячний малюк. Ворожий обстріл також забрав життя домашніх тварин. У Kyiv Animal Rescue Group повідомили, що з-під завалів рятувальники дістали 18 тіл загиблих котів у Святошинському районі, передає «Главком».

Серед цього горя, як пишуть зоозахисники, сталося справжнє диво. Завдяки спільній роботі рятувальників та працівників ДСНС вдалося витягти шість живих котів.

Перший врятований – Барсук, улюбленець чоловіка, який втратив дім і більшість своїх тварин. Барсук у стабільному стані, наразі перебуває в лікарні. Господар просив знайти для нього нову родину.

Ще двоє дорослих котів потрапили під опіку волонтерів, ще двоє кошенят прихистила інша волонтерка.

І найбільше диво – глибоко з-під завалів витягли живу кішечку. Її назвали Клякса. Вона теж у стабільному стані, перебуває в клініці. Її власників поки не знайдено.

Найбільше під час російського обстрілу постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі.