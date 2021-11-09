Скандальний власник ТРЦ SkyMall намагається відсудити гроші у іноземного інвестора

Кінцевим бенефіціарним власником ТРЦ SkyMall є Сергій Брюховецький

Скандальний власник ТРЦ SkyMall хоче відсудити гроші у іноземного інвестора – власника мережі гіпермаркетів «Ашан» за пожежу на паркінгу ТРЦ в листопаді 2017 року. Про це повідомляє Delo.ua.

У виданні нагадали, що ТРЦ SkyMall постійно фігурує у скандалах. Так, за право власності на нього вже 11 років судяться естонський інвестор Хіллар Тедер та український – Андрій Адамовський. Справу щодо ТРЦ слухали у міжнародних судах: у Лондоні, на Кіпрі.

Наразі її слухають у Міжнародному інвестиційному суді. «Ціна питання» – $750 мільйонів, які наша держава, у разі виграшу процесу естонським позивачем, змушена буде виплатити компанії Тедера, який домагається повернення вкладених у будівництво ТРЦ коштів.

Наразі кінцевим бенефіціарним власником ТРЦ SkyMall є Сергій Брюховецький. Як з’ясували раніше журналісти «Схем», він веде бізнес не лише в Україні, але й у так званій ДНР, де ремонтом шахтного обладнання займається його компанія «Спец-реммаш». Нещодавно прізвище Брюховецького засвітилось через скандал з державним «Укрексимбанком», який у квітні 2021 року видав $60 млн кредиту ТОВ «Оптова мережа 2011» та ТОВ «Славіан», власником яких є Брюховецький, під заставу ТРЦ SkyMall.

Нині ж з’ясувалось, що власник ТРЦ SkyMall розпочав ще один судовий процес з міжнародним інвестором. Цього разу відповідачем у справі є європейська мережа гіпермаркетів «Ашан». До неї ТОВ «Оптова мережа 2011» позивається через пожежу, що трапилася на паркінгу торговельно-розважального центру у листопаді 2017 року. Внаслідок розгляду у Господарському суді Києва у жовтні 2020 року було винесено рішення про те, що ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» має відшкодувати 44,7 млн грн збитків та сплатити майже 0,6 млн судового збору. Проте, юристи «Ашану» подали апеляцію, і нині справа слухається вже у Північному апеляційному господарському суді Києва.

За інформацією delo.ua, наступне засідання у справі призначене на 9 листопада.