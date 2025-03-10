Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про Україну

Трамп повідомив, що паузу в обміні розвідданими майже знято

На борту літака Air Force One президент США Дональд Трамп відповідав на запитання про Україну. Йшлося про майбутні переговори у Саудівській Аравії та обмін розвідданими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Президент США заявив, що обмін розвідданими з Україною незабаром можуть відновити. Трамп сказав, що він думає, що Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами. «Я хочу, щоб вони хотіли миру», – наголосив лідер США.

Журналіст запитав про те, як Україні показати, що вона хоче миру, Трамп відповів, що вони не показали цього в тій мірі, в якій, на його думку, повинні.

«Я думаю, що зараз вони цього не зробили, але я думаю, що вони будуть, і я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів», – підкреслив він.

Також американський лідер заявив, що очікує хороших результатів від переговорів США з українськими посадовцями в Саудівській Аравії.

«Цього тижня, як ви знаєте, загинуло багато людей в Україні. Тож я думаю, що всі хочуть, щоб це було зроблено (йдеться про закінчення війни – «Главком»). Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу», – наголосив Трамп.

Він сказав журналістам, що США розглядають багато варіантів щодо мит на продукцію з Росії, і що вони не стурбовані військовими навчаннями за участю Росії, Китаю та Ірану.

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Зауважимо, що держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з українською делегацією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити попри обставини.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.