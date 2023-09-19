Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати

Міжнародна організація міграції у Литві покриє частину орендної плати за житло для біженців з України

Українські біженці в Литві з дозволом на проживання або карткою від міграційної служби можуть отримати фінансову допомогу, яку спонсорує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ). Гроші підуть на часткове покриття плати за житло, з чим багато українців мають проблеми. Про це пише lrt.lt.

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Фінансова допомога надходитиме протягом двох місяців для приблизно 73% українців, які мають труднощі з пошуком довгострокового житла. Через відсутність державної підтримки громадяни з інших країн змушені самостійно розв'язувати питання з проживанням.

Більше того, багато українських біженців у Литві стикаються із низкою проблем щодо оренди житла, серед яких – високі ціни, необхідна плата за перший і останній місяці, брак коштів.

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«Ми сподіваємося, що цей захід допоможе українцям легше інтегруватися в Литві, особливо тим, хто працевлаштований і намагається самореалізуватися», – зазначив голова представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінґяліс.

Суть допомоги полягає у виплаті одноразових сум для часткового покриття першого та останнього місяця оренди. Виплата становитиме 70% вартості, зазначеної в договорі, але не перевищуватиме 504 євро на місяць, що загалом складає 1 008 євро. Примітно, що витрати будуть контролюватися, тому отримані кошти не можна використовувати для чогось іншого.

Як пише видання, згідно з опитуванням, проведеним представництвом МОМ у Литві навесні цього року, більшість українців – аж 62% – винаймають житло на відкритому ринку. У порівнянні з минулим роком ця цифра зросла на 11% – 51% українців орендували житло в минулому році. Близько 12% українців не платили за оренду житла, тому що їх приймали литовські родини. Ще 10% зупинялися у друзів або родичів. Майже половина респондентів (44%) сказали, що їм вдалося знайти житло самостійно, але забезпечити довгострокову оренду нелегко.

Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі також виокремила категорії населення, яким найбільше потрібне допомога. Саме тому виплати зможуть отримати: родини з дітьми, вагітні жінки, люди старше 60 років, родини з особами з інвалідністю.

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Для подання заявки потрібно мати дозвіл на проживання у Литві або картку від міграційної служби, а також укласти договір оренди на не менш як на 6 місяців, і підписаний не пізніше, ніж за 40 робочих днів до подання заявки.

Наразі до Литви прибуло понад 80 тис. українців. Представництво МОМ у Литві активно підтримує біженців від початку війни. За минулий рік представництво МОМ у Литві надало допомогу понад 11 тис. осіб за допомогою різноманітних заходів. Крім того, регулярно надаються безкоштовні психологічні консультації українською та російською мовами.

Нагадаємо, у Литві для дітей українських мігрантів процеси навчання та адаптації у місцевих школах стали великою проблемою, пише LRT. Багато учнів зазнають стресу, а їхні батьки вважають, що педагоги не роблять нічого, щоб допомогти дитині інтегруватися до колективу.

Для українських дітей, які нині мешкають у Литві, адаптація та інтеграція у нових для себе школах стає великою проблемою. І тоді коли деякі діти з радістю відвідують школу, для інших шкільні будні стають справжнім випробуванням. У Литві перебуває понад 100 тис. іммігрантів – громадян інших країн. У країні вже точаться дискусії про те, як інтегрувати новоприбулих.