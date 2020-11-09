Ляшко: сімейні лікарі зможуть виявляти коронавірус за 15-20 хвилин

Нові тести дозволять протягом 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні хворого до свого сімейного лікаря

Найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген

Мобільні бригади та сімейні лікарі в Україні виявлятимуть Covid-19 за 15-20 хвилин.

Про це у понеділок заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Він зауважив, що вже виділено кошти на закупівлю і найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген.

«Вони дозволять протягом 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні хворого до свого сімейного лікаря», – повідомив Ляшко.

До слова, сьогодні Ляшко заявив, що Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Як відомо, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.