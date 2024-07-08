Київське метро змінило графік руху через ракетний обстріл

У зв'язку з масованим ракетним обстрілом Києва рух поїздів червоної лінії метро тимчасово обмежено

У зв'язку з масованим ракетним обстрілом Києва 8 липня, рух поїздів червоної лінії метро тимчасово обмежено. Про це інформує КМДА.

З міркувань безпеки та для проведення повного обстеження відкритої ділянки колії, потяги курсують лише підземною частиною маршруту – від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Рух наземною ділянкою від станції «Дніпро» до станції «Лісова» тимчасово призупинено. Про відновлення роботи метро у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. У столиці спрацювали сили ППО. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків.

Також стало відомо, що Росія обстріляла дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».