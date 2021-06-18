Гігантський жираф на вході до київського зоопарку пройшов «техобслуговування» (відео)

Жирафа пофарбували, щоб сяяв ще яскравіше

17 червня скульптуру 12-метрового жирафа на вході до київського зоопарку оновили. Про це повідомляється на сторінці Київзоо у Facebook.

Цікаве дійство оновлення гігантського жирафа могли бачити відвідувачі зоопарку та всі, хто проїжджав проспектом Перемоги.

Київзоо оприлюднив відео оновлення жирафа:

«Двічі на рік йому проводять технічне обстеження, щоб він і надалі міг милувати киян та гостей міста. Тож, цей 12-метровий красень від сьогодні буде сяяти ще яскравіше! А кожного вечора, коли сідає сонце, на жирафику можна побачити світлове шоу!» – розповіли в зоопарку.

Нагадаємо, жирафа перед новим входом у Київський зоопарк встановили у грудні 2018 року, але урочисто відкрили на початку 2019 року.

Жираф має підсвітку ввечері

Також жираф має підсвітку. Сучасні технології візуалізації створюють світлове шоу за допомогою спеціальних проекторів.