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    Гігантський жираф на вході до київського зоопарку пройшов «техобслуговування» (відео)

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    12-метрового жирафа пофарбували - Гігантський жираф на вході до київського зоопарку пройшов «техобслуговування» (відео)
    12-метрового жирафа пофарбували
    Фото: скріншот із відео

    Жирафа пофарбували, щоб сяяв ще яскравіше

    17 червня скульптуру 12-метрового жирафа на вході до київського зоопарку оновили. Про це повідомляється на сторінці Київзоо у Facebook.

    Цікаве дійство оновлення гігантського жирафа могли бачити відвідувачі зоопарку та всі, хто проїжджав проспектом Перемоги.

    Київзоо оприлюднив відео оновлення жирафа:

    «Двічі на рік йому проводять технічне обстеження, щоб він і надалі міг милувати киян та гостей міста. Тож, цей 12-метровий красень від сьогодні буде сяяти ще яскравіше! А кожного вечора, коли сідає сонце, на жирафику можна побачити світлове шоу!» – розповіли в зоопарку.

    Нагадаємо, жирафа перед новим входом у Київський зоопарк встановили у грудні 2018 року, але урочисто відкрили на початку 2019 року.

    Жираф має підсвітку ввечері
    Жираф має підсвітку ввечері

    Також жираф має підсвітку. Сучасні технології візуалізації створюють світлове шоу за допомогою спеціальних проекторів.

    Теги: Київ зоопарк благоустрій
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    Гігантський жираф на вході до київського зоопарку пройшов «техобслуговування» (відео)