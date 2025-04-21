Забирали їжу та воду на кілька діб. ДБР викрило факти катувань у Полтавському СІЗО

Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони – повідомили про підозру в катуванні

На території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур

Правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру. Як передає «Главком», про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

фото: ДБР

ДБР стверджує, що у невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад 10 разів.

фото: ДБР

фото: ДБР

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони – повідомили про підозру в катуванні. Слідство стверджує, що вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми. Слідство триває.

Нагадаємо, працівники Державне бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

Новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.