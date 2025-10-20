Головна Скотч Шоу-біз
Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Андрію Яценку навіки 55 років
фото: Facebook/GreenGreyOfficial

Андрій «Дизель» Яценко пішов з життя у віці 55 років

Смерть учасника рок-гурту Green Grey Андрія Дизеля Яценка, про яку стало відомо в понеділок, 20 жовтня, стала трагічною та несподіваною новиною для музичної спільноти. Свої співчуття одними з перших публічно висловили, зокрема, переможниця Євробачення-2004 Руслана, Артем Пивоваров, фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук та інші артисти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі знаменитостей.

«Ти був справжнім музикантом, щирою людиною... Я завжди памʼятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики і залишишся в памʼяті та плейлистах людей. RIP, друже», – написав Артем Пивоваров.

Свій допис уродженець Харківської області доповнив архівним відео за 2018 рік. Тоді Пивоваров та гурт Green Grey виступили на музичному фестивалі в Маріуполі. В сторіз свого Instagram Артем також додав про смерть Яценка: «Не хочу в це вірити».

Переможниця Євробачення-2004 Руслана опублікувала спільне фото з Дизелем. На ньому вони обіймаються на одному з заходів. «Це для мене шок. Як і для більшості, хто знав Дизеля і стояв з ним на одній сцені. Вічна памʼять», – підписала фото Руслана.

Руслана Лижичко та Андрій Яценко
Руслана Лижичко та Андрій Яценко
фото: Facebook/ruslana.lyzhychko.ua

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук назвав померлого Андрія Дизеля Яценка «одним із яскравих символів 1990-х». 

Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey фото 1
скриншот: Facebook/sviatoslav.vakarchuk

Співак Влад Дарвін (Vlad Darwin) заявив, що відмовляється вірити у смерть співзасновника гурту Green Grey. Член журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 схарактеризував Дизеля культовим музикантом. «На його музиці виховувалися українські меломани. Він також проводив багато джемів, обʼєднуючи навколо себе рок-музикантів. А у 2022-му, ставши на захист України, він продав майже все цінне для своєї памʼяті, в тому числі майнові права на пісню «Емігрант», аби провести збір для свого батальйону. 55? Занадто рано пішов з життя. У нього було безліч планів. Складно повірити… Дуже шкода», – написав Дарвін.

Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey фото 2
скриншот: Instagram/darwinvlad

Фронтмен гурту O.Torvald, військовослужбовець Женя Галич назвав Дизеля легендою. Як і більшість колег по шоу-бізнесу рокер не може повірити в раптову смерть Андрія Яценка. 

Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey фото 3
скриншот: Instagram/jenia_galich

Рок-гурт Green Grey було засновано у Києві 1993 року. Дизель разом із вокалістом Муріком (Дмитром Муравицьким) вирішили поєднати у своїй музиці елементи року, гранжу, фанку та репу, створивши унікальне для того часу звучання. Гурт швидко став одним із символів української альтернативної сцени 1990-х. Green Grey здобули популярність завдяки таким пісням, як «Під дощем», «Мазафака», «Емігрант». Вони були написані російською, а під час повномасштабної війни перекладені українською.

Дизель був не лише гітаристом, а й творчим ядром гурту – саме він відповідав за більшість аранжувань, звук і технічне забезпечення виступів. Його вважали одним із найсильніших рок-гітаристів України, а стиль гри став впізнаваним серед фанів альтернативної музики. Причину смерті Андрія Яценка поки не повідомляють. Вже цієї п'ятниці, 24 жовтня, рок-гурт мав дати концерт в Дніпрі та розпочати міні тур містами України.

Концертний тур, в який мали їхати музиканти
Концертний тур, в який мали їхати музиканти
фото: Instagram/greengreyofficial

Раніше «Главком» писав, що помер співзасновник і басист Limp Bizkit Сем Ріверс.

