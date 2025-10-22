Головна Київ Новини
Удар по Києву: постраждало майже 25 людей, є загиблі (фоторепортаж)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Удар по Києву: постраждало майже 25 людей, є загиблі (фоторепортаж)
фото: ДСНС Києва
Кількість поранених через нічний удар дронами по столиці збільшується

Під ударом опинилися шість районів столиці, пошкоджені житлові будинки, триває ліквідація наслідків

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Загинули двоє людей, ще до 25 – отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Під ударом опинилися Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом’янський райони столиці.

Як повідомляє ДСНС Києва, внаслідок атаки загинули чоловік і жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовані до 25 людей, серед них – п'ятеро дітей.

ДСНС ліквідує наслідки російського удару по житловому сектору Києва
фото: ДСНС Києва

«Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. У Дніпровському районі сталася масштабна пожежа у 16-поверхівці, яку наразі локалізовано. До ліквідації наслідків залучено понад 340 рятувальників і 83 одиниці техніки», – додали в ДСНС.

Психологи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань у житлову забудову. Наразі вони допомогли 88 особам.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва в ніч на 22 жовтня внаслідок влучання ворожого снаряда у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники оперативно евакуювали десять мешканців. Під час ліквідації вогню виявлено тіла двох загиблих.

Російські війська завдали чергового обстрілу по Київській області. В результаті атаки у приватному будинку в селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна донька.

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів влучив у будинок на Русанівці, де мешкає народна депутатка Ольга Стефанишина. 

