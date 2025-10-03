Головна Київ Новини
У Києві під час руху загорівся автомобіль на мосту (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві під час руху загорівся автомобіль на мосту (фото)
Вогонь спалахнув у моторному відсіку машини, що рухалася Північним мостом столиці
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причини займання автівки встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 3 жовтня, на Північному мосту в Києві під час руху загорівся легковий автомобіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що  сигнал про пожежу надійшов о 08:02, вогонь спалахнув у моторному відсіку машини.

На Північному мосту вранці горів легковий автомобіль
На Північному мосту вранці горів легковий автомобіль
фото: ДСНС Києва

«Рятувальники локалізували пожежу о 08:35, а повністю ліквідували – о 08:45», – йдеться у повідомленні.

Пожежа на Північному мосту: рятувальники ліквідували займання авто
Пожежа на Північному мосту: рятувальники ліквідували займання авто
фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники повідомили, що жертв чи постраждалих немає, а причини займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня в Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія». Також  в Печерському районі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці.

