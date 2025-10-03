У Києві під час руху загорівся автомобіль на мосту (фото)

Вогонь спалахнув у моторному відсіку машини, що рухалася Північним мостом столиці

Причини займання автівки встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 3 жовтня, на Північному мосту в Києві під час руху загорівся легковий автомобіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що сигнал про пожежу надійшов о 08:02, вогонь спалахнув у моторному відсіку машини.

На Північному мосту вранці горів легковий автомобіль фото: ДСНС Києва

«Рятувальники локалізували пожежу о 08:35, а повністю ліквідували – о 08:45», – йдеться у повідомленні.

Пожежа на Північному мосту: рятувальники ліквідували займання авто фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники повідомили, що жертв чи постраждалих немає, а причини займання встановлюють правоохоронці.

