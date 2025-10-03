У Києві під час руху загорівся автомобіль на мосту (фото)
Причини займання автівки встановлюють правоохоронці
Сьогодні, 3 жовтня, на Північному мосту в Києві під час руху загорівся легковий автомобіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Зазначається, що сигнал про пожежу надійшов о 08:02, вогонь спалахнув у моторному відсіку машини.
«Рятувальники локалізували пожежу о 08:35, а повністю ліквідували – о 08:45», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники повідомили, що жертв чи постраждалих немає, а причини займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 2 жовтня в Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія». Також в Печерському районі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці.
