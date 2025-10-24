Головна Київ Новини
У розподільчому пункті Києва чоловік впав на підлогу та смертельно травмувався

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Станом на зараз, поліцейські опитали більш як десять очевидців інциденту
фото з відкритих джерел

43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу», – йдеться у дописі.

Станом на зараз, поліцейські опитали більш як десять очевидців інциденту.

Подільське управління поліції внесло вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині  (ст. 115 Кримінального кодексу України).

«Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині в пункті збору для відправки до військового навчального центру чоловік помер від серцевої недостатності. Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В. В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу, лікарі встигли лише констатувати смерть чоловіка. 

