Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів – мер

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів – мер
Підтоплена вулиця в Одесі через негоду 30 вересня 2025 року
фото: Суспільне Одеса

Сьогодні в Одесі очікується нова хвиля негоди

В Одесі протягом семи годин випала кількість опадів, яка зазвичай випадає за два місяці. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що зливова каналізація не здатна впоратись з таким навантаженням, що спричинило підтоплення деяких районів міста, передає «Главком».

Зі слів Труханова, через зливу сталось затоплення укритів, шкіл, підвальних приміщень, приватних будинків та магазинів. Він зазначив, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Всі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди. Труханов повідомив, що через негоду загинула людина. Наразі обставити її смерті невідомі. Раніше повідомлялось, що  водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Згідно з прогнозами, сьогодні в Одесі очікується нова хвиля негоди, тому робота комунальних служб триває без перерви.
 
Органи влади Одеси повідомили, що через продовження дощів та очікуване посилення вітру в Одесі ситуація залишається складною. Ґрунт перенасичений вологою, що підвищує ризик падіння дерев та гілок.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби, особливо автотранспортом, в першій половині дня. Підприємства та установи просять організувати дистанційну роботу для персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, а в дитячих садках працюють чергові групи.

Теги: Одеса смерть негода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31
Зловмиснику загрожує до 12 років увʼязнення
СБУ затримала 60-річного моряка, який готував теракти в Одесі
8 вересня, 12:29
Усі обставини трагічної події встановлюються
В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки
8 вересня, 15:23
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
8 вересня, 16:29
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
8 вересня, 16:17
Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році
Рятувальники евакуюють тіло біатлоністки Дальмайєр з гір Пакистану
15 вересня, 12:54
19 вересня повсюди почне теплішати,
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну
18 вересня, 04:57
Чоловік отримує розʼяснення від представника ТЦК в одному з інформаційних пунктів у Одесі
ТЦК пояснив, навіщо встановлює намети в Одесі
26 вересня, 12:21
Науфал був одним із найобдарованіших гімнастів Індонезії
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
26 вересня, 17:41

Новини

В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів – мер
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів – мер
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)
Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
Злива паралізувала Одесу: в місті транспортний колапс, низка вулиць повністю затоплена
Злива паралізувала Одесу: в місті транспортний колапс, низка вулиць повністю затоплена
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua