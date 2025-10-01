В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів – мер

Сьогодні в Одесі очікується нова хвиля негоди

В Одесі протягом семи годин випала кількість опадів, яка зазвичай випадає за два місяці. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що зливова каналізація не здатна впоратись з таким навантаженням, що спричинило підтоплення деяких районів міста, передає «Главком».

Зі слів Труханова, через зливу сталось затоплення укритів, шкіл, підвальних приміщень, приватних будинків та магазинів. Він зазначив, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Всі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди. Труханов повідомив, що через негоду загинула людина. Наразі обставити її смерті невідомі. Раніше повідомлялось, що водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Згідно з прогнозами, сьогодні в Одесі очікується нова хвиля негоди, тому робота комунальних служб триває без перерви.



Органи влади Одеси повідомили, що через продовження дощів та очікуване посилення вітру в Одесі ситуація залишається складною. Ґрунт перенасичений вологою, що підвищує ризик падіння дерев та гілок.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби, особливо автотранспортом, в першій половині дня. Підприємства та установи просять організувати дистанційну роботу для персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, а в дитячих садках працюють чергові групи.