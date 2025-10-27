Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія

У результаті аварії 71-річний водій Chery отримав тяжкі травми та помер під час транспортування до лікарні

На автодорозі Баришівка – Березань у Броварському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними поліції, 65-річний водій автомобіля Opel, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Chery.

Внаслідок аварії, 71-річний водій автомобіля Chery отримав тілесні ушкодження, від яких помер під час транспортування до лікарні фото: Національна поліція України/Facebook

«Внаслідок аварії, 71-річний водій автомобіля Chery отримав тілесні ушкодження, від яких помер під час транспортування до лікарні», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці затримали кермувальника Opel в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали кермувальника Opel в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.