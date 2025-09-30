Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прокуратура завадила бізнесменові, який хотів привласнити у Києві землю вартістю 180 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура завадила бізнесменові, який хотів привласнити у Києві землю вартістю 180 млн грн
Прокуратура через суд упередила можливе заволодіння комунальною земельною ділянкою у Дарницькому районі
фото: Київська міська прокуратура

Земельну ділянку загальною площею понад 3 га було сформовано у 2021 році за заявою фізособи

За позовом Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість, реєстрацію земельної ділянки під цією нерухомістю та зобов’язав повернути її громаді столиці шляхом знесення паркану, який частково встановлено навколо ділянки. Йдеться про землю вартістю понад 180 млн грн площею 3 га по вул. Урлівській у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Земельна ділянка загальною площею понад 3 га розташована по вул. Урлівській у Дарницькому районі Києва
Земельна ділянка загальною площею понад 3 га розташована по вул. Урлівській у Дарницькому районі Києва
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Зазначається, що під час досудового розслідування в одному з кримінальних проваджень встановлено, що у 2021 році, за заявою фізичної особи, за рахунок земель комунальної форми власності, на яких планувалось будівництво, було сформовано земельну ділянку, загальною площею понад 3 га. Надалі, територію цієї земельної ділянки було частково огороджено парканом.

«Щоб створити уявлення про законність користування земельною ділянкою, цією особою було подано приватному нотаріусу підроблені документи на нежитлові приміщення, яких ніколи не існувало. Надалі нотаріус зареєстрував право власності на об’єкт нерухомого майна площею майже 160 кв. м у Дарницькому районі міста Києва», – повідомили у прокуратурі.

Після реєстрації права власності на неіснуючий об’єкт нерухомого майна,  власник «нерухомості» звернувся до приватного землевпорядника та присвоїв земельній ділянці кадастровий номер.

Станом на зараз частина ділянки захаращена, частина – перетворена на стихійну парковку
Станом на зараз частина ділянки захаращена, частина – перетворена на стихійну парковку
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Станом на зараз, за словами прокурорів, частина ділянки захаращена, частина – перетворена на стихійну парковку.

Нагадаємо, у лютому 2025 року голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Він заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем». 

До слова, двом громадянам повідомили про підозру у спробі незаконного заволодіння землею на території Національного музею архітектури і побуту України у Пирогові. Вартість ділянки, яку намагалися привласнити, перевищує 10 млн грн. 

Теги: прокуратура Київ нерухомість земля будівництво розслідування нотаріус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
31 серпня, 12:12
У своєму листі від 15 серпня перша леді США закликала Путіна припинити бойові дії заради дітей
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
4 вересня, 03:25
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
4 вересня, 15:11
Інформація про іноземні компоненти в російській ракеті вже була передана міжнародним партнерам для вжиття санкцій.
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
9 вересня, 05:46
У Києві відбувся вже п’ятий Саміт перших леді та джентльменів
Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський розповів про Україну, як частину глобального діалогу
13 вересня, 12:57
У Києві відбулась прем’єра масштабної світлової інсталяції «Сила цінностей»
«Батьківщина-мати» перетворилася на арт-інсталяцію (фото)
18 вересня, 21:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
19 вересня, 22:08
Автопригода трапилась у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі
У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
22 вересня, 14:26
Земельна ділянка на Жуковому острові, якою хотіли заволодіти, має площу 11 га та орієнтовну вартість понад 40 млн грн
Захоплення земель на Жуковому острові: підозру отримав один з учасників схеми
24 вересня, 17:25

Новини

Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
Прокуратура завадила бізнесменові, який хотів привласнити у Києві землю вартістю 180 млн грн
Прокуратура завадила бізнесменові, який хотів привласнити у Києві землю вартістю 180 млн грн
Рух вулицею Юрія Іллєнка обмежено до 19 жовтня (схема)
Рух вулицею Юрія Іллєнка обмежено до 19 жовтня (схема)
Робопес допоміг шукати елементи касетних боєприпасів після обстрілу Київщини (відео)
Робопес допоміг шукати елементи касетних боєприпасів після обстрілу Київщини (відео)
Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін
У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua