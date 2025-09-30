Прокуратура завадила бізнесменові, який хотів привласнити у Києві землю вартістю 180 млн грн

Земельну ділянку загальною площею понад 3 га було сформовано у 2021 році за заявою фізособи

За позовом Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість, реєстрацію земельної ділянки під цією нерухомістю та зобов’язав повернути її громаді столиці шляхом знесення паркану, який частково встановлено навколо ділянки. Йдеться про землю вартістю понад 180 млн грн площею 3 га по вул. Урлівській у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Земельна ділянка загальною площею понад 3 га розташована по вул. Урлівській у Дарницькому районі Києва фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Зазначається, що під час досудового розслідування в одному з кримінальних проваджень встановлено, що у 2021 році, за заявою фізичної особи, за рахунок земель комунальної форми власності, на яких планувалось будівництво, було сформовано земельну ділянку, загальною площею понад 3 га. Надалі, територію цієї земельної ділянки було частково огороджено парканом.

«Щоб створити уявлення про законність користування земельною ділянкою, цією особою було подано приватному нотаріусу підроблені документи на нежитлові приміщення, яких ніколи не існувало. Надалі нотаріус зареєстрував право власності на об’єкт нерухомого майна площею майже 160 кв. м у Дарницькому районі міста Києва», – повідомили у прокуратурі.

Після реєстрації права власності на неіснуючий об’єкт нерухомого майна, власник «нерухомості» звернувся до приватного землевпорядника та присвоїв земельній ділянці кадастровий номер.

Станом на зараз частина ділянки захаращена, частина – перетворена на стихійну парковку фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Станом на зараз, за словами прокурорів, частина ділянки захаращена, частина – перетворена на стихійну парковку.

Нагадаємо, у лютому 2025 року голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Він заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

До слова, двом громадянам повідомили про підозру у спробі незаконного заволодіння землею на території Національного музею архітектури і побуту України у Пирогові. Вартість ділянки, яку намагалися привласнити, перевищує 10 млн грн.