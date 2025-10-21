Андрій Яценко помер: названо причину смерті та дату прощання

Андрій Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року

Прощання з Яценком відбудеться 23 жовтня

Учасник рок-гурту Green Grey Андрій Яценко (Diezel) помер 20 жовтня через серцеву недостатність, яку викликала ішемічна хвороба серця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Green Grey у Facebook.

«Андрій Diezel Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року через серцеву недостатність, викликану ішемічною хворобою серця, яке перестало битися о дев'ятій годині ранку. Засновник Green Grey та невтомний артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам», – йдеться у дописі.

Прощання з Яценком відбудеться 23 жовтня з 09:00 до 11:30 у «Будинку Кіно» Національної спілки кінематографістів України, вулиця Саксаганського, 6, м. Київ.

Як повідомлялося, смерть учасника рок-гурту Green Grey Андрія Дизеля Яценка стала трагічною та несподіваною новиною для музичної спільноти. Свої співчуття одними з перших публічно висловили, зокрема, переможниця Євробачення-2004 Руслана, Артем Пивоваров, фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук та інші артисти.