У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи
Потерпілих військових доправили до лікарні
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Правоохоронці з’ясовують подробиці інциденту та опитують свідків та очевидців

Поліція Тернополя встановлює обставини інциденту, який стався ввечері 27 вересня в Тернополі, коли водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернополя.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався під час відпрацювання, коли військовослужбовці зупинили водія Lanos для перевірки військово-облікових документів. Водій відмовився надавати документи та зачинився в автомобілі. Згодом чоловік розпочав рух, унаслідок чого двоє військових отримали травми.

Після цього ще один військовослужбовець, вистрілив гумовими кулями у колесо автомобіля. Повідомляється, що внаслідок цього ніхто не постраждав.

Потерпілих військових доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі поліцейські Тернополя активно з’ясовують усі обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 26 вересня, у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Дитину доставлено до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

До слова, на польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів. Про це повідомляє «Главком»  з посилання на видання inPoland.

21 вересня неподалік залізничної станції Медика Розжондова мікроавтобус Mercedes Sprinter з українськими номерами виїхав на колію саме в той момент, коли поїзд прямував у напрямку Перемишля. Уникнути зіткнення не вдалося.

 

