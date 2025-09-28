У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи

Правоохоронці з’ясовують подробиці інциденту та опитують свідків та очевидців

Поліція Тернополя встановлює обставини інциденту, який стався ввечері 27 вересня в Тернополі, коли водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернополя.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався під час відпрацювання, коли військовослужбовці зупинили водія Lanos для перевірки військово-облікових документів. Водій відмовився надавати документи та зачинився в автомобілі. Згодом чоловік розпочав рух, унаслідок чого двоє військових отримали травми.

Після цього ще один військовослужбовець, вистрілив гумовими кулями у колесо автомобіля. Повідомляється, що внаслідок цього ніхто не постраждав.

Потерпілих військових доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі поліцейські Тернополя активно з’ясовують усі обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

