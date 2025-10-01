Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі
Окупанти обстріляли Балаклію
фото: ДСНС

На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики

Увечері 1 жовтня ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Балаклія у Харківській області. Загинула 70-річна жінка, ще дев'ять осіб травмувались. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, ракета влучила в землю поблизу п'ятиповерхового житлового будинку, спричинивши вибух та пожежу.

Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі фото 1
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу загорілися квартира на п'ятому поверсі будинку та припарковані легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула 70-річна жінка, ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі фото 2
фото: ДСНС

На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики, а також пожежники, які намагаються локалізувати вогонь.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків. 

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 квадратних метрів.

Під ворожим ударом опинився місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим ринком Східної Європи. Пожежа охопила величезну площу, сотні квадратних метрів. За повідомленням директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, площа пожежі на ринку у Київському районі Харкова складала близько 500-700 кв. метрів.

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл смерть ракета Балаклія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині працювала ППО
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні
2 вересня, 04:54
У Каліфорнії вирують лісові пожежі
Історичне місто у Каліфорнії постраждало від лісових пожеж
4 вересня, 04:38
Ворог атакував Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є жертва та поранені
7 вересня, 00:42
Святошинський район Києва накрив стовп диму
Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару
7 вересня, 06:36
Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
14 вересня, 15:48
За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
14 вересня, 15:59
Ілля Ратман загинув 12 вересня в ДТП
У США в ДТП загинув український режисер Ілля Ратман
17 вересня, 10:03
Атака на Київ. 23 червня, 2025
Окупанти атакували Київ дронами: наслідки (оновлено)
19 вересня, 05:32

Події в Україні

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі
Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл
На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл
На Чернігівщині запроваджено відключення світла
На Чернігівщині запроваджено відключення світла

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Сьогодні, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua