Ракетний удар по Балаклії: загинула жінка, є постраждалі

Увечері 1 жовтня ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Балаклія у Харківській області. Загинула 70-річна жінка, ще дев'ять осіб травмувались. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, ракета влучила в землю поблизу п'ятиповерхового житлового будинку, спричинивши вибух та пожежу.

фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу загорілися квартира на п'ятому поверсі будинку та припарковані легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула 70-річна жінка, ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

фото: ДСНС

На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики, а також пожежники, які намагаються локалізувати вогонь.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків.

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 квадратних метрів.

Під ворожим ударом опинився місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим ринком Східної Європи. Пожежа охопила величезну площу, сотні квадратних метрів. За повідомленням директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, площа пожежі на ринку у Київському районі Харкова складала близько 500-700 кв. метрів.