Київ: водія, який побив і залишив без допомоги непритомного велосипедиста, взято під варту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик
фото: Суспільне

3 жовтня прокурори повідомили підозрюваному про другу підозру

Сьогодні, 4 жовтня, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід для 44-річного мешканця Київської області Олександра Хилика – тримання під вартою до 31 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч.3 ст.135 Кримінального кодексу України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Інцидент трапився у Подільському районі столиці. Між 44-річним водієм Mercedes-Benz G-500 та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через те, що авто було припарковане на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій кілька разів ударив велосипедиста по обличчю. Потерпілий знепритомнів і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув його до узбіччя та поїхав з місця події, не надавши допомоги.

Спочатку його дії кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 КК України). За сукупністю інкримінованих статей чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводить слідче відділення Подільського управління поліції у місті Києві.

Нагадаємо, сьогодні, у Подільському районному суді Києва розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу Олександру Хилику – водієві автомобіля «Мерседес», якого підозрюють у побитті велосипедиста, а також у тому, що він залишив непритомного потерпілого на узбіччі дороги.

За словами Гайдая, Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Також Гайдай повідомив, що факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі. 

