Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У суботу, 25 жовтня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на 25 жовтня

1.1 черга

з 15:00 до 19:00.

1.2 черга

світло буде весь день.

2.1 черга

з 14:30 до 19:00.

2.2 черга

з 14:30 до 19:00.

3.1 черга

з 18:00 до 23:00.

3.2 черга

з 08:00 до 12:00;

з 18:00 до 23:00.

4.1 черга

з 08:00 до 12:00;

з 18:00 до 22:00.

4.2 черга

з 08:00 до 12:00;

з 18:00 до 23:00.

5.1 черга

світло буде весь день.

5.2 черга

світло буде весь день.

6.1 черга

з 11:00 до 15:30.

6.2 черга

з 11:00 до 15:30.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, 24 жовтня Міненерго повідомило, що ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Як повідомлялося, завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.