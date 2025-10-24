Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
колаж: glavcom.ua

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У суботу, 25 жовтня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на 25 жовтня

1.1 черга

  • з 15:00 до 19:00.

1.2 черга

  • світло буде весь день.

2.1 черга

  • з 14:30 до 19:00.

2.2 черга

  • з 14:30 до 19:00.

3.1 черга

  • з 18:00 до 23:00.

3.2 черга

  • з 08:00 до 12:00;
  • з 18:00 до 23:00.

4.1 черга

  • з 08:00 до 12:00;
  • з 18:00 до 22:00.

4.2 черга

  • з 08:00 до 12:00;
  • з 18:00 до 23:00.

5.1 черга

  • світло буде весь день.

5.2 черга

  • світло буде весь день.

6.1 черга

  • з 11:00 до 15:30.

6.2 черга

  • з 11:00 до 15:30.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, 24 жовтня Міненерго повідомило, що ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Як повідомлялося, завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Читайте також:

Теги: Київ енергетика відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
За словами очільника Чернігівської ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори
Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
21 жовтня, 07:50
Ворожий дрон пошкодив житловий будинок на Печерську
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)
22 жовтня, 11:52
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпн
До Києва прийшла метеорологічна осінь
26 вересня, 16:23
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
7 жовтня, 16:02
Президент: Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
10 жовтня, 21:38

Новини

Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
Смерть мобілізованого киянина у розподільчому пункті ТЦК. Поліція назвала причину
Смерть мобілізованого киянина у розподільчому пункті ТЦК. Поліція назвала причину
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua