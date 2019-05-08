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    Смертельна ДТП на Київщині: депутату Яготинської міськради оголошено підозру

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    В результаті ДТП&nbsp;водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події - Смертельна ДТП на Київщині: депутату Яготинської міськради оголошено підозру
    В результаті ДТП водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події
    Фото: Прокуратура Київської області

    Депутат перебував п’яним за кермом автомобіля

    7 травня прокурором Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) депутату міської ради, який в стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху та спричинив загибель двох людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

    «Вказаний 32- річний депутат органу місцевого самоврядування 6 травня поточного року близько 19:00, перебуваючи п’яним за кермом автомобіля, за межами м. Яготин здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мотоциклом. Від отриманого удару водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події», - повідомили в прокуратурі.

    Досудове розслідування триває.

    За вказаний злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

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    Смертельна ДТП на Київщині: депутату Яготинської міськради оголошено підозру
    Смертельна ДТП на Київщині: депутату Яготинської міськради оголошено підозру
    Смертельна ДТП на Київщині: депутату Яготинської міськради оголошено підозру

    Як повідомлялося, 6 травня поблизу Яготина п'яний депутат за кермом автомобіля спричинив ДТП, в результаті якої загинули двоє чоловіків.

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