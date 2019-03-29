Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: авто врізалося в опору моста



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Водій автомобіля не впорався з керуванням

На трасі Київ-Одеса водій в'їхав в опору пішохідного моста і загинув. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

«На трасі Київ-Одеса в районі села Северинівки водій не впорався з керуванням, в’їхав в опору пішохідного моста і загинув», - сказав він в коментарі УНН.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом).

Як повідомлялося, сьогодні під Києвом сталася потрійна ДТП, в результаті якого постраждали дві жінки: зіткнулися Volkswagen Passat, Hyundai і асенізатор ГАЗ.

Також 29 березня під Києвом перед в'їздом в село Гнідин сталася ДТП з постраждалими: лоб в лоб зіткнулися автобус №753 і автомобіль Skoda Fabia.