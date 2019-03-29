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    Під Києвом Skoda лоб в лоб врізалася в автобус: є постраждалі (фото)

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    <p>Автобус злетів у кювет</p> - Під Києвом Skoda лоб в лоб врізалася в автобус: є постраждалі (фото)

    Автобус злетів у кювет

    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждали пасажири автомобіля

    У п'ятницю, 29 березня, під Києвом перед в'їздом в село Гнідин сталася ДТП з постраждалими: лоб в лоб зіткнулися автобус №753 і автомобіль Skoda Fabia.

    Аварія трапилася вранці близько 7:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, автобус з сімома пасажирами рухався за маршрутом Київ-Вишеньки в сторону села. Перед в'їздом в село Гнідин на зустрічну смугу вилетіла Skoda, після чого відбулося зіткнення. Автобус намагався піти від удару, але уникнути його не вдалося. Після цього автобус виїхав в кювет.

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    У момент аварії зіткнення в Fabia були дві жінки-пасажири. Їх госпіталізували в лікарню.

    Що саме сталося і з якої причини водій Skoda виїхав на смугу зустрічного руху, встановлять правоохоронці.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

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    Під Києвом Skoda лоб в лоб врізалася в автобус: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Skoda лоб в лоб врізалася в автобус: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Skoda лоб в лоб врізалася в автобус: є постраждалі (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, сьогодні під Києвом сталася потрійна ДТП, в результаті якого постраждали дві жінки: зіткнулися Volkswagen Passat, Hyundai і асенізатор ГАЗ.

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