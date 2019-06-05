На Вінниччині КамАЗ в’їхав у припаркований причіп: постраждала 10-річна дитина



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Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив зіткнення

5 червня у Хмільницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 10-річна дівчинка і чоловік, якому близько сорока років.

Про це розповіли у відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини.

У селі Вишенька водій КамАЗу не впорався з керування і допустив зіткнення з причепом, що стоян на узбіччі дороги. Під час його зіткнення травми отримали двоє пасажирів транспортного засобу: дівчинка 2009 року народження і чоловік.

Наразі правоохоронців встановлюють причину ДТП.

«Двох травмованих пасажирів (місцевих жителів) доставлено у хірургічне відділення ЦРЛ. Бійці ДСНС від'єднали акумулятор автотрпанспортного засобу та змили пальне, що розтеклося з баку авто внаслідок аварії», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Вінниччини.

За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження.

Джерело: vinnitsa.info