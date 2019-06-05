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    На Вінниччині КамАЗ в’їхав у припаркований причіп: постраждала 10-річна дитина

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    На Вінниччині КамАЗ в’їхав у припаркований причіп: постраждала 10-річна дитина

    Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив зіткнення

    5 червня у Хмільницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 10-річна дівчинка і чоловік, якому близько сорока років.

    Про це розповіли у відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини.

    У селі Вишенька водій КамАЗу не впорався з керування і допустив зіткнення з причепом, що стоян на узбіччі дороги. Під час його зіткнення травми отримали двоє пасажирів транспортного засобу: дівчинка 2009 року народження і чоловік.

    Наразі правоохоронців встановлюють причину ДТП.

    «Двох травмованих пасажирів (місцевих жителів) доставлено у хірургічне відділення ЦРЛ. Бійці ДСНС від'єднали акумулятор автотрпанспортного засобу та змили пальне, що розтеклося з баку авто внаслідок аварії», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Вінниччини.

    За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження.

    Джерело: vinnitsa.info

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