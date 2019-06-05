На Вінниччині КамАЗ в’їхав у припаркований причіп: постраждала 10-річна дитина
Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив зіткнення
5 червня у Хмільницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 10-річна дівчинка і чоловік, якому близько сорока років.
Про це розповіли у відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини.
У селі Вишенька водій КамАЗу не впорався з керування і допустив зіткнення з причепом, що стоян на узбіччі дороги. Під час його зіткнення травми отримали двоє пасажирів транспортного засобу: дівчинка 2009 року народження і чоловік.
Наразі правоохоронців встановлюють причину ДТП.
«Двох травмованих пасажирів (місцевих жителів) доставлено у хірургічне відділення ЦРЛ. Бійці ДСНС від'єднали акумулятор автотрпанспортного засобу та змили пальне, що розтеклося з баку авто внаслідок аварії», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Вінниччини.
За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження.
Джерело: vinnitsa.info