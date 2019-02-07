Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус збив чоловіка



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Транспортний засіб вилучено та поміщено на штрафмайданчик Фото: Нацполіція

Водій мікроавтобуса допустив наїзд на 41-річного чоловіка, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора

Сьогодні, 7 лютого, близько 7:00 на трасі під Києвом сталася ДТП, у якій загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«31-річний водій, житель Глевахи, керуючи пасажирським мікроавтобусом, допустив наїзд на 41-річного чоловіка, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора. У результаті пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці події», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що водій пройшов освідчування і перебував у тверезому стані. Транспортний засіб вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

Тіло загиблого направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Водія було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому судом вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.