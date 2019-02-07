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    Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус збив чоловіка

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    <p>Транспортний засіб &nbsp;вилучено та поміщено на штрафмайданчик</p> - Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус збив чоловіка

    Транспортний засіб  вилучено та поміщено на штрафмайданчик

    Фото: Нацполіція

    Водій мікроавтобуса допустив наїзд на 41-річного чоловіка, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора

    Сьогодні, 7 лютого, близько 7:00 на трасі під Києвом сталася ДТП, у якій загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «31-річний водій, житель Глевахи, керуючи пасажирським мікроавтобусом, допустив наїзд на 41-річного чоловіка, намагаючись перетнути перехрестя на заборонений сигнал світлофора. У результаті пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці події», - йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що водій  пройшов освідчування і перебував у тверезому стані. Транспортний засіб  вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

    Тіло загиблого направлено на експертизу.

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    Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус збив чоловіка
    Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус збив чоловіка

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Водія було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Наразі йому судом вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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