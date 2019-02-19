Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ з’їхав у кювет і врізався в дерево



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Водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням і злетів з дороги в кювет Фото: Нацполіція

Водій та пасажир автомобіля загинули на місці ДТП

Неподалік села Проців Бориспільського району Київщини сталася смертельна ДТП: водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці, їм було 26 та 24 роки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці події працювали співробітники слідчого управління Київщини, група реагування патрульної поліції.

Встановлено, що водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет зі слизької дороги, після чого сталося зіткнення із деревом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 19 лютого в Києві сталася ДТП: Volkswagen Touareg врізався в Audi Q7.