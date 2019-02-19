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    Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ з’їхав у кювет і врізався в дерево

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    Водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням і злетів з дороги в кювет - Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ з’їхав у кювет і врізався в дерево
    Водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням і злетів з дороги в кювет
    Фото: Нацполіція

    Водій та пасажир автомобіля загинули на місці ДТП

    Неподалік села Проців Бориспільського району Київщини сталася смертельна ДТП: водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці, їм було 26 та 24 роки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На місці події працювали співробітники слідчого управління Київщини, група реагування патрульної поліції. 

    Встановлено, що водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет зі слизької дороги, після чого сталося зіткнення із деревом.

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    Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ з’їхав у кювет і врізався в дерево
    Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ з’їхав у кювет і врізався в дерево

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 19 лютого в Києві сталася ДТП: Volkswagen Touareg врізався в Audi Q7.

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