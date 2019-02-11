На Троєщині Mercedes протаранив Honda з дитиною в салоні (фото, відео)



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Обидві машини отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Мікроавтобус повернув на перехресті, не поступившись дорогою Honda Pilot

У неділю, 10 лютого, в Києві на перетині вулиць Радунська і Лісківська сталася ДТП: Mercedes-Benz Vito спробував повернути на перехресті, не поступившись дорогою Honda Pilot.

В результаті «японець» не встиг зреагувати на цей маневр і протаранив мікроавтобус. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія сталася близько 20:10.

За словами водія Honda, він і мікроавтобус Mercedes обидва рухалися на зелене світло. Однак «німець» спробував повернути на перехресті, не поступившись дорогою. Водій Pilot зреагував на цей маневр, проте уникнути зіткнення не зміг. У момент аварії він віз в машині свою дитину.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Нагадаємо, 10 лютого ввечері Volkswagen Touareg протаранив причіп ремонтників на мосту Метро, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.