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    На Троєщині Mercedes протаранив Honda з дитиною в салоні (фото, відео)

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    Обидві машини отримали серйозні пошкодження - На Троєщині Mercedes протаранив Honda з дитиною в салоні (фото, відео)
    Обидві машини отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Мікроавтобус повернув на перехресті, не поступившись дорогою Honda Pilot

    У неділю, 10 лютого, в Києві на перетині вулиць Радунська і Лісківська сталася ДТП: Mercedes-Benz Vito спробував повернути на перехресті, не поступившись дорогою Honda Pilot.

    В результаті «японець» не встиг зреагувати на цей маневр і протаранив мікроавтобус. Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія сталася близько 20:10.

    За словами водія Honda, він і мікроавтобус Mercedes обидва рухалися на зелене світло. Однак «німець» спробував повернути на перехресті, не поступившись дорогою. Водій Pilot зреагував на цей маневр, проте уникнути зіткнення не зміг. У момент аварії він віз в машині свою дитину.

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    На Троєщині Mercedes протаранив Honda з дитиною в салоні (фото, відео)
    На Троєщині Mercedes протаранив Honda з дитиною в салоні (фото, відео)
    На Троєщині Mercedes протаранив Honda з дитиною в салоні (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце події прибули співробітники патрульної поліції.

    В результаті ДТП ніхто не постраждав. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

    Нагадаємо, 10 лютого ввечері Volkswagen Touareg протаранив причіп ремонтників на мосту Метро, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

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