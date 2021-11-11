Смертельна ДТП у Києві: автівка врізалась у стовп і загорілась (фото)

Після зіткнення з електроопорою автомобіль загорівся

Водій загинув на місці автопригоди

У Святошинському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції. На місце події виїхали слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

Як інформує пресслужба поліції Києва, правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика «Део Нексія», рухаючись Брест-Литовським шосе у напрямку Києва, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого автомобіль загорівся.

Від отриманих травм керманич, 1949 року народження, загинув на місці.

За даними фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомлялося, 10 листопада на 21 км автодороги Київ–Чоп поблизу селища Стоянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та автомобіля Peugeot. У результаті ДТП є потерпілі.

9 листопада у Борисполі сталося зіткнення автомобіля Mercedes Sprinter із автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes sprinter та 27-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження.